 / Scuole e corsi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Scuole e corsi | 18 marzo 2026, 15:39

"Genitori in gioco": incontri gratuiti in tutta la provincia di Cuneo per accompagnare le famiglie nelle sfide educative

Il progetto di Confcooperative Piemonte Sud, sostenuto da Fondazione CRC, porta nei territori cebano e monregalese momenti di confronto e strumenti concreti per genitori

&quot;Genitori in gioco&quot;: incontri gratuiti in tutta la provincia di Cuneo per accompagnare le famiglie nelle sfide educative

Nell'ambito di Wellgranda Reti di Welfare, Confcooperative Piemonte Sud promuove "Genitori in gioco", iniziativa realizzata con il sostegno di Fondazione CRC e in partnership con Confartigianato Cuneo, Azienda Sanitaria Locale CN2 e CSSM, con l'obiettivo di offrire alle famiglie occasioni accessibili e utili per affrontare le principali sfide educative.

Il progetto si sviluppa sui territori della provincia di Cuneo con incontri tematici gratuiti per genitori e workshop esperienziali genitori–figli. Gli incontri, condotti da professionisti esperti, mettono al centro il tema trasversale delle relazioni genitori–figli e propongono contenuti ad alta spendibilità nella vita quotidiana: il sostegno al percorso scolastico, la gestione di ansia e stress in ambito relazionale, l'educazione affettiva e la costruzione di relazioni rispettose.

Accanto alla dimensione informativa, "Genitori in gioco" punta a creare spazi di confronto tra pari, favorendo la condivisione di esperienze e offrendo strumenti concreti per accompagnare con maggiore consapevolezza la crescita dei figli.

I prossimi appuntamenti in programma

Area Cebano

Il primo appuntamento nell'area Cebano è in programma a Ceva lunedì 23 marzo, dalle 20:45 alle 22:30, presso Lo Spazio Giovani in Via XX Settembre 9. L'incontro, dal titolo "CHE STILE!? Influencer autorevole nella relazione genitori e figli", propone uno spazio di riflessione e dialogo su ruolo e funzioni genitoriali, alla ricerca di un equilibrio per affrontare le sfide relazionali con i figli. È rivolto ai genitori con figli frequentanti la scuola secondaria di primo grado.

Il calendario prosegue a Saliceto giovedì 16 aprile, dalle 20:45 alle 22:30, presso la Sala Polivalente Comunale in Piazza Carlo Giusta 4. L'incontro "Genitori e figli in conflitto: ascoltare, comunicare, negoziare" offre strategie e competenze per trasformare il conflitto in un'occasione di crescita, con attenzione alle sfide educative e alle nuove tecnologie. È aperto ai genitori di bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Lo stesso tema verrà affrontato anche a Garessio giovedì 13 maggio, dalle 20:45 alle 22:30, presso Lo Spazio Giovani – Villa Gobbi in Via al Santuario 2, con un incontro destinato ai genitori di alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Area Monregalese

Nell'area Monregalese, il primo appuntamento è previsto a Dogliani lunedì 13 aprile, dalle 20:45 alle 22:30, presso la Biblioteca Civica Einaudi. L'incontro "Ci conosciamo? Quando l'emozione entra in casa: genitori e figli in dialogo" propone uno spazio di riflessione sul ruolo genitoriale ed è rivolto ai genitori di bambini della scuola primaria.

Il giorno successivo, martedì 14 aprile, sarà la volta di San Michele, dove dalle 20:45 alle 22:30 presso il Teatro locale si terrà l'incontro "CHE STILE!? Influencer autorevole nella relazione genitori e figli", dedicato ai genitori di ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

Chiude il calendario dell'area Monregalese un appuntamento a Vicoforte, la cui data è ancora in fase di conferma — con ipotesi fissata al 21 aprile, sempre dalle 20:45 alle 22:30 — presso la Sala Polivalente. L'incontro "Genitori e figli in conflitto: ascoltare, comunicare, negoziare" è rivolto ai genitori di bambini della scuola primaria.

In allegato il flyer con i prossimi appuntamenti.

Files:
 Genitori in gioco - Area Cebano (710 kB)

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium