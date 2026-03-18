Arte, ecologia e mappe: gli artisti Caretto e Spagna all'Istituto Sacco di Fossano per insegnare ai ragazzi a difendere l'ambiente [VIDEO E FOTO]

L’Istituto Comprensivo Federico Sacco di Fossano ha ospitato ieri pomeriggio gli artisti torinesi Andrea Caretto, laureato in Scienze Naturali, e Raffaella Spagna, con laurea in Architettura, all’ennesimo appuntamento legato al bando regionale “Agenda Giovani 4.0”.

L’evento, organizzato dalla docente e ambasciatrice Rebirth - Terzo Paradiso, nonché presidente dell'APS ConTeSt oOo, Sonia Barale, ha coinvolto in questo percorso artistico ed eco-sostenibile su Fossano gli alunni della terza media dell’istituto Comprensivo Federico Sacco e due giovani fossanesi del liceo artistico di Cuneo. Tra i presenti anche la vice sindaca fossanese Donatella Rattalino. Assente in questa occasione, ma attesa ai prossimi appuntamenti, la vice presidente della Consulta Studentesca della Provincia UST Cuneo Alisea Pizzillo. Tutti insieme saranno sempre coinvolti nel percorso inserito nella cosiddetta “azione 5”, cioè una delle cinque azioni, dei vari argomenti proposti ai giovani, che riguarda in questo contesto la natura, l’ecologia e il rapporto fra essere umano e ambiente.

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“L’idea è quella di provare a lavorare con i ragazzi sulla creazione di una mappatura ecologica della Città di Fossano, immaginata su scale potenzialmente diverse, dalla piccola alla grande, a seconda dei casi – spiega l’artista Andrea Caretto, che ha esordito con i ragazzi illustrando loro gli aspetti dell’arte, della percezione delle forme e della natura espansa -. Si vuole infatti coinvolgere gli studenti in un percorso esperienziale basato su un’‘ecologia profonda’, che non ha a che fare con una branca specifica delle scienze o a un insieme di buone pratiche, ma è un’ecologia che si mette in relazione con l’essere e analizza l’esistenza delle cose. La nostra missione è rendere i ragazzi consapevoli della crisi globale dell’ambiente, che è evidente in questi tempi a tutti i livelli, e spronarli a riflettere e ad agire”.

“Creare delle mappe fa parte della storia dell’essere umano e permette di realizzare come esse abbiano un valore sociale e politico molto preciso – aggiunge Raffaella Spagna -. Non sono dei fatti naturali, ma delle costruzioni che possono portare anche in varie direzioni nel considerare lo spazio e la gestione del potere sul territorio. Incroceremo anche l’oggetto mappa con la pratica artistica, in quanto la stessa mappa è stata rivisitata da molti artisti dal punto di vista della struttura della società e dell’uso del territorio”.

“Il percorso è incentrato sulla difesa dell’ambiente. Caretto e Spagna da vent’anni lavorano sulla relazione tra ambiente ed essere umano – conclude la presidente dell'APS ConTeSt oOo Sonia Barale -. Reputo che questa sia un’occasione importante per i nostri giovani fossanesi per difendere l’ambiente e il territorio. I due artisti inoltre li introdurranno in un primo percorso a mappare il territorio e inizieranno con loro un primo laboratorio. Questo percorso di mappatura avverrà poi ufficialmente ‘a cielo aperto’ il prossimo 22 maggio e si restituirà quindi una Fossano, in chiave di difesa dell’ambiente, proprio come vuole il progetto Agenda Giovani 4.0”.

Tra gli altri appuntamenti di rilievo, quello del prossimo 17 aprile, con l’incontro degli studenti e del presidente della Fondazione Pistoletto Paolo Naldini, con una mattinata dedicata ai licei e nel pomeriggio il confronto con i docenti e il dirigente Umberto Pelassa dell’UST (Ufficio Scolastico Territoriale) Cuneo.