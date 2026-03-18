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Scuole e corsi | 18 marzo 2026, 16:42

Il "Vallauri" di Fossano unica sede piemontese delle Olimpiadi di Cyber Sicurezza: in gara studenti da tutto il Piemonte

La scuola ha ospitato martedì 17 marzo la fase regionale di OliCyber: dai risultati emergeranno i 100 finalisti che si sfideranno a Salerno ad aprile

Il &quot;Vallauri&quot; di Fossano unica sede piemontese delle Olimpiadi di Cyber Sicurezza: in gara studenti da tutto il Piemonte

Si è tenuta martedì 17 marzo, presso l'istituto superiore "Vallauri", la seconda fase di selezione di OliCyber (Olimpiadi Italiane di Cyber Sicurezza).

Presso l'istituto si sono radunati da tutto il Piemonte i ragazzi delle scuole superiori interessati all'evento per svolgere l'attuale fase di selezione. Il "Vallauri" è l'unica scuola sede di competizione in Piemonte.

Da queste selezioni, che si sono svolte contemporaneamente in tutta Italia, emergeranno i 100 finalisti della competizione nazionale, che si terrà a Salerno nel mese di aprile.

"È una grande soddisfazione per il nostro istituto poter ospitare questa importante competizione nazionale, in cui spesso in passato diversi nostri allievi si sono distinti, a vari livelli", ha commentato il preside del Vallauri, prof. Paolo Cortese. "Il ruolo svolto dal Vallauri, che ospita questa fase già avanzata di selezione a livello regionale, è permesso anche dall'infrastruttura di rete all'avanguardia dell'istituto, che ci permette di ospitare questo tipo di competizioni, che si svolgono per la prima volta, quest'anno nei locali della nuova ala dell'Istituto, appena inaugurata rispettando le tempistiche previste. Un investimento cospicuo, di sette milioni di euro, che ci permettono di rispondere al meglio alle sfide didattiche del futuro."

cs

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