Quattro insegnanti cuneesi volano in Francia per un'istruzione più equa e inclusiva

Nelle giornate dal 9 al 12 marzo, quattro insegnanti delle scuole primarie del Comune di Cuneo, Valentina Daperno, Denise Garino, Alessandra Lerda, Magda Zaninetti, provenienti dagli istituti comprensivi Cuneo Oltrestura, Borgo San Giuseppe, Sobrero e Viale Angeli, hanno partecipato a un progetto internazionale sull'uguaglianza di genere, organizzato dalla Rete Internazionale delle Città Michelin (INMC) in collaborazione con il Rettorato dell'Accademia di Clermont-Ferrand e l'Università di Clermont Auvergne.

Il programma di formazione aveva come obiettivo principale quello di combattere gli stereotipi di genere nell'istruzione e di promuovere pari opportunità tra bambine e bambini, con particolare attenzione all'ambito scientifico. Le giornate hanno rappresentato anche un'occasione di scambio e confronto con docenti di altre scuole primarie europee, alla ricerca di strumenti concreti per favorire un apprendimento più inclusivo ed equo.

L'esperienza è destinata ad avere una ricaduta diretta nella pratica quotidiana delle insegnanti coinvolte: l'intento è quello di condividere attività di sensibilizzazione e strategie educative con l'intera comunità scolastica, al fine di promuovere una cultura della parità fin dai primi anni di scuola.