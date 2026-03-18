Famiglie e benessere: a Borgo San Dalmazzo un incontro gratuito per imparare a gestire lo stress quotidiano

"Genitori in gioco": sabato 21 marzo a Borgo San Dalmazzo un incontro gratuito su stress e benessere nella vita quotidiana

Nell'ambito di Wellgranda Reti di Welfare, Confcooperative Piemonte Sud propone il primo appuntamento in area Cuneo del progetto "Genitori in gioco": sabato 21 marzo a Borgo San Dalmazzo un incontro gratuito dedicato a "La gestione dello stress nella vita di tutti i giorni", rivolto ai genitori.

Confcooperative Piemonte Sud, nell'ambito di Wellgranda Reti di Welfare, promuove "Genitori in gioco", un percorso gratuito dedicato alle famiglie che prevede 30 incontri nei 5 bacini territoriali della provincia di Cuneo e workshop esperienziali genitori–figli. Il progetto è realizzato con il sostegno di Fondazione CRC e in partnership con Confartigianato Cuneo, Azienda Sanitaria Locale CN2 e CSSM.

Gli incontri tematici di "Genitori in gioco" offrono spazi di confronto tra genitori e strumenti concreti per affrontare alcune sfide educative particolarmente sentite: relazioni genitori–figli, metodo di studio, gestione di ansia e stress in ambito scolastico e relazionale, educazione affettiva e relazioni rispettose.

Il prossimo appuntamento in calendario per l'area Cuneo è sabato 21 marzo, dalle 10 alle 12, presso Spazio GIO' (via Boves 4, Borgo San Dalmazzo), con l'incontro "La gestione dello stress nella vita di tutti i giorni": un'occasione per riflettere su dinamiche e fattori che incidono sul benessere quotidiano e per raccogliere spunti utili da portare nella vita familiare e nelle relazioni.

La locandina dell'incontro in allegato.