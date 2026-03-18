Pallavolo Alba e Olimpo Basket donano alla città un defibrillatore

Ampliata la dotazione di sicurezza nelle aree scolastiche e sportive della città di Alba grazie alla generosità di due società sportive.

Olimpo Basket e Pallavolo Alba – in ricordo di Renzo Chiarle ex dirigente - hanno donato un defibrillatore automatico che è stato posizionato all’ingresso della nuova palestra scolastica dei licei “Pinot Gallizio” e “Leonardo Cocito” nel Parco Sobrino di Alba.

Il nuovo dispositivo salvavita è stato inaugurato ieri, 17 marzo, alla presenza del sindaco di Alba, Alberto Gatto, dell’assessore allo Sport e Sicurezza, Davide Tibaldi e dei responsabili delle società donatrici: Paolo Manera, presidente di Pallavolo Alba e Andrea Danna, allenatore in rappresentanza di Olimpo Basket.







