CER-A arriva a Saluzzo: la comunità energetica di Confartigianato Cuneo completa la sua dodicesima configurazione

Prosegue il percorso di espansione di CER-A, la comunità energetica promossa da Confartigianato Cuneo, per mettere a disposizione delle imprese artigiane e del territorio un modello concreto di transizione energetica basato sulla collaborazione e sulla condivisione. Proprio in questi giorni si è concluso l’iter della sua dodicesima configurazione a Saluzzo, a cui presto se ne affiancheranno altre nei comuni di Racconigi, Cuneo/Gesso, Marene, Sampeyre, Pianfei/Beinette/Morozzo, Marmora, Roccavione, Mondovì, Ceva, Ventimiglia.

Nata per supportare privati, imprese e installatori nella transizione verso un’energia più sostenibile ed economica e per promuovere l’autoconsumo collettivo, CER-A sta attualmente registrando un ottimo sviluppo: in totale, sono attivate o in corso di attivazione 68 configurazioni con 31 MW di potenza di impianti già realizzati o in corso di installazione.

"La nostra Comunità Energetica - dichiara Franco Roagna, presidente di CER-A – sta crescendo in modo efficace e costante. Si tratta di un esempio concreto di come le imprese artigiane possano essere protagoniste della transizione energetica. A circa due anni dalla sua costituzione. CER-A si sta espandendo sul territorio cuneese con un numero sempre maggiore di configurazioni. È un 'work in progress' inarrestabile che sta confermando la grande utilità di questa iniziativa. Proseguiamo quindi con soddisfazione nel nostro impegno di accompagnare le imprese e le comunità locali verso un futuro più sostenibile, ma anche più competitivo e inclusivo".