A Neive un progetto per una nuova palestra nel centro sportivo: "Uno spazio anche per l'Arte Bianca"

Una nuova palestra coperta all’interno del centro sportivo di Neive, pensata per rispondere alle esigenze degli studenti e allo stesso tempo per ampliare l’offerta sportiva del territorio. È il progetto su cui sta lavorando l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Piccinelli, con l’obiettivo di realizzare uno spazio multifunzionale destinato sia alla scuola sia alle attività sportive della comunità.

L’intervento nasce da una necessità concreta: gli studenti dell’Istituto professionale Arte Bianca di Neive non dispongono più di una palestra propria, dopo la demolizione della struttura che in passato serviva la scuola.

“I ragazzi dell’Arte Bianca oggi non hanno una palestra, perché quella che c’era è stata demolita per problematiche strutturali”, spiega il sindaco Piccinelli.

Per questo il Comune ha individuato un’area all’interno del centro sportivo comunale, dove oggi è presente un terreno erboso poco utilizzato, come possibile sede della nuova struttura.

“Vogliamo realizzare una palestra coperta all’interno del centro sportivo. Non un pallone tensostatico, ma una struttura vera.”

L’idea è quella di creare uno spazio versatile e utilizzabile durante tutta la giornata.

“Durante il giorno sarà destinata ai ragazzi dell’Arte Bianca. Nel pomeriggio e alla sera potrà essere utilizzata da chi vuole praticare sport: pallavolo, calcetto, basket o altre attività.”

La struttura sarà progettata in modo da poter essere aperta nei mesi estivi, ampliando le possibilità di utilizzo anche per eventi o iniziative sportive all’aperto.

Il progetto è già stato elaborato dal punto di vista tecnico e si trova ora nella fase di definizione del quadro economico complessivo.

“Il progetto è stato fatto. Manca ancora il documento del progettista con l’impegno economico preciso per capire a quanto ammonta l’intervento.”

Per la realizzazione dell’opera il Comune intende coinvolgere diversi soggetti istituzionali, a partire dalla Provincia di Cuneo, proprio in relazione all’utilizzo della struttura da parte della scuola.

Accanto al contributo degli enti pubblici, l’amministrazione conta di attivare anche altri cofinanziamenti, che potranno sostenere la realizzazione dell’intervento.

Rispetto ad altre opere previste sul territorio, la palestra potrebbe avere tempi di realizzazione più rapidi, trattandosi di una struttura tecnicamente meno complessa.

Il progetto si inserisce nel piano più ampio con cui il Comune punta a valorizzare il centro sportivo di Neive, rendendolo uno spazio sempre più centrale per la vita sportiva e sociale della comunità.