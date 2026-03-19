Al vescovo di Saluzzo, monsignor Cristiano Bodo, la guida della Commissione Missionaria Regionale

La Conferenza Episcopale Piemontese e della Valle d’Aosta ha nominato il vescovo di Saluzzo, monsignor Cristiano Bodo, come vescovo delegato per la Pastorale Missionaria Regionale.
La Commissione Regionale per l’Animazione Missionaria agisce in stretta collaborazione, specialmente per ciò che attiene all’annuncio del Vangelo, all’educazione dei giovani alla mondialità, alla proposta di nuovi stili di vita ispirati al Vangelo, alla diffusione di una cultura attenta alle questioni della pace, della giustizia, della solidarietà internazionale.
Collabora con la Pontificie Opere Missionarie che contribuiscono alla Pastorale Missionaria per il loro carattere universale e per il loro specifico sostegno alla missione ad gentes.
"Auguriamo a lui – scrive la Diocesi saluzzese – di poter collaborare con questa commissione per il bene delle missioni, che è l’anima di ogni cristiano".