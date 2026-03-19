A Cuneo “Le vie raccontano”: una passeggiata virtuale in collaborazione tra l'Auser e gli studenti per scoprire la Città

Si intitola “Le vie raccontano” la prossima iniziativa di Auser Cuneo e Vallate, che si svolgerà presso la Casa del Quartiere Donatello in Via Augusto Rostagni 23/L, lunedì 30 marzo dalle 16 alle 18.

Una passeggiata virtuale alla scoperta dei personaggi, luoghi e storie – a cui sono dedicate le vie del quartiere – attraverso la voce narrante degli alunni della classe III A dell’I C Cuneo Via Sobrero – Scuola Secondaria “L. da Vinci”.

Gli alunni saranno accompagnati dalla loro insegnante Prof.ssa Elena Previti, coordinatrice del Progetto.

“Sin dalla classe prima - spiega la docente - la classe III A della Scuola Secondaria ‘’L. da Vinci’’ dell’IC Cuneo via Sobrero ha incontrato la toponomastica cittadina e le sue storie in collegamento con gli argomenti di studio, in particolare con i personaggi e gli eventi della Storia, a partire dalla via della loro scuola e dal personaggio a cui questa è dedicata: rispettivamente via Ascanio Sobrero e Leonardo da Vinci.

Alcuni alunni abitano nel quartiere Donatello, altri in altri quartieri della città, ma tutti insieme sono andati alla scoperta dei personaggi, delle storie e dei luoghi a cui sono dedicate le vie del quartiere Donatello e per un pomeriggio ne saranno i ciceroni narranti in una passeggiata virtuale”.

L’Auser, associazione per l’invecchiamento attivo (presente in 1800 sedi in tutta Italia), vuole non solo rivolgersi ai “giovani di ieri” ma propone iniziative che facciano incontrare le generazioni fra loro. Come in questo caso in cui i protagonisti sono gli studenti.