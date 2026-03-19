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Attualità | 19 marzo 2026, 18:18

Rinnovato il direttivo dell'Associazione Nazionale Carabinieri Ceva

Il brigadiere capo Matteo Russo è stato scelto alla guida del sodalizio, con l'appuntato scelto Claudio Failla e il Carabinieri ausiliario Osvaldo Ferrero

Rinnovato il direttivo dell'Associazione Nazionale Carabinieri Ceva

È stato rinnovato il direttivo dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Ceva. Dopo le dimissioni di Andrea Mozzone, per per incompatibilità con la carica di sindaco, i soci della sezione didell’Anc , si sono riuniti in assemblea presso la società agricola di mutuo soccorso di Sale Langhe per il rinnovo delle cariche sociali. 

l nuovo direttivo risulta così composto: Matteo Russo, brigadiere capo qualifica speciale è stato nominato presidente e guiderà il sodalizio con Claudio Failla, appuntato scelto qs e Osvaldo Ferrero, carabiniere ausiliario. 

Tutti i soci augurano buon lavoro al nuovo direttivo. 

Arianna Pronestì

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