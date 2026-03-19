Rinnovato il direttivo dell'Associazione Nazionale Carabinieri Ceva

È stato rinnovato il direttivo dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Ceva. Dopo le dimissioni di Andrea Mozzone, per per incompatibilità con la carica di sindaco, i soci della sezione didell’Anc , si sono riuniti in assemblea presso la società agricola di mutuo soccorso di Sale Langhe per il rinnovo delle cariche sociali.

l nuovo direttivo risulta così composto: Matteo Russo, brigadiere capo qualifica speciale è stato nominato presidente e guiderà il sodalizio con Claudio Failla, appuntato scelto qs e Osvaldo Ferrero, carabiniere ausiliario.

Tutti i soci augurano buon lavoro al nuovo direttivo.