Savigliano celebra la poesia: due giornate tra letture, giovani talenti e memoria

Doppio appuntamento a Savigliano con l’Associazione culturale ‘Cenacolo Clemente Rebora’, protagonista del XVIII Festival di espressione artistica e di impegno civile ‘La poesia, espressione di tensione umana e spirituale”’.

Due giornate, venerdì 20 e sabato 21 marzo, dedicate alla parola poetica, tra momenti istituzionali, letture e partecipazione attiva degli studenti.

Entrambi gli incontri sono pensati per valorizzare la poesia come strumento di espressione personale e collettiva, capace di unire generazioni diverse nel segno della cultura e della sensibilità umana.

Il primo evento è in programma venerdì 20 marzo alle 10 nel Giardino letterario ‘Clemente Rebora’, in via Chicchigneto dove si terrà la cerimonia–reading letterario ‘Il piacere di scrivere… poesia’, che vedrà coinvolti numerosi studenti.

“I ragazzi – spiega Antonio Scommegna, presidente del ‘Cenacolo Clemente Rebora’ partecipando al progetto, hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi concretamente alla poesia, andando oltre le pagine delle antologie per esplorare emozioni e vissuti personali attraverso la scrittura.

Nella Giornata mondiale della poesia – continua Scommegna – si vivranno due momenti importanti: la piantumazione di un albero dedicato a Massimiliano Kolbe, a cui è stato dedicato il Premio di poesia giunto a conclusione dopo quarantacinque anni di attività, e l’affissione sulla Casetta della poesia di due targhe poetiche: una sarà dedicata proprio a Kolbe, mentre l’altra celebrerà lo studente Nur Moccia, frequentante la classe 2ª H AFM dell’Istituto di istruzione superiore ‘Arimondi – Eula’ di Savigliano e Racconigi, vincitore del primo premio con la poesia ‘Il rispetto’ ”.

Durante la mattinata interverranno, oltre ad Antonio Scommegna, Maria Franca Dallorto Peroni, presidente del Premio di poesia ‘Massimiliano Kolbe’, e Luca Martini, dirigente scolastico dell’Istituto ‘Arimondi – Eula’. Prevista anche la partecipazione delle autorità, degli studenti delle scuole cittadine e della cittadinanza, con un omaggio poetico finale.

Le celebrazioni proseguiranno sabato 21 marzo, in occasione della Giornata mondiale della poesia, con il reading “Petali di parole”, in programma dalle 15 al Village Art Cafè di via Vittorio Alfieri 8.

Dopo il saluto introduttivo di Antonio Scommegna, soci e simpatizzanti dell’associazione si alterneranno nella lettura di componimenti poetici.

L’evento sarà arricchito da spazi musicali curati dalla Fondazione Istituto musicale ‘Fergusio’ di Savigliano. Anche in questo caso, al termine dell’incontro, è previsto un omaggio poetico ai partecipanti, seguito da un momento conviviale.

Ingresso libero.