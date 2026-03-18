"L'Ombra del Gigante" a Farigliano: un docufilm per ricordare la Ferrania, il colosso industriale che fece la storia

Venerdì 27 marzo alle ore 20.45 presso la Biblioteca Nicola e Beppe Milano di Farigliano verrà effettuata la proiezione del docufilm "L'Ombra del Gigante", presentato dal regista Alberto Bellavia.

Si tratta di un omaggio in formato amarcord di chi fece grande la Ferrania, prestigioso stabilimento della frazione del comune cairese, nell’entroterra della provincia di Savona in Valbormida. La Ferrania fu una delle realtà industriali italiane e mondiali di primissimo piano del ‘900, con oltre 200 ingegneri assunti nello studio progettazione e ricerca e 5.600 dipendenti.

La vita degli operai dentro e fuori quelle mura, i reparti operativi, i luoghi di ritrovo e socializzazione, le interviste a chi lavorò per oltre trent’anni in Ferrania, c’è tutta la storia della ‘gente al buio’, così venivano chiamati coloro che si occupavano dello sviluppo fotografico e cinematografico delle pellicole.

Una memoria storica incommensurabile, un periodo d’oro per la Valbormida e la Liguria, conosciuta così in tutto il mondo per la produzione delle pellicole fotografiche e cinematografiche di film come La ciociara, Roma città aperta, Miseria e Nobiltà, Il Vangelo secondo Matteo, Uccellacci e uccellini e molti altri ancora.

Le scene sono state girate all’interno di alcuni reparti dello stabilimento, ormai in stato di abbandono, dove nasceva la magia del cinema: un tuffo nel passato dove sono stati messi in luce tutti gli straordinari punti di forza di questa industria, un colosso che fece la storia della fotografia e del cinema, dapprima in bianco e nero e successivamente a colori, ucciso poi dall’invasione del digitale.

La regia e la colonna sonora sono state realizzate dal compositore valbormidese Alberto Bellavia, appassionato da sempre della leggenda e delle storie sulla Ferrania, mentre il brano originale "L’Inverno nelle Scarpe" è stato scritto dai cantautori Marco Francia ed Emanuele Dabbono.