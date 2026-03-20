Ad Alba Alba il Cai premia sedici soci per i 25 anni di attività

Partecipazione ampia e coinvolta per l’assemblea annuale del Cai Alba, che si è svolta venerdì 13 marzo nella sede di piazza Cristo Re. Circa 80 i presenti in sala e oltre 200 i soci votanti, un dato particolarmente significativo per la vita della sezione.

Nel corso della serata sono state presentate le attività del 2025, con i gruppi impegnati a raccontare l’anno attraverso immagini e filmati. Tra i momenti più intensi, i contributi dedicati alla montagnaterapia, con esperienze legate al Centro Ferrero e alla comunità Emmaus.

Approvati all’unanimità sia il bilancio consuntivo sia il preventivo, l’assemblea ha trovato il suo passaggio più sentito nella consegna dei riconoscimenti ai soci con 25 anni di appartenenza.

Sono stati premiati Claudio Audero, Marina Bogliolo, Giuseppe De Franco, Franca Delpiano, Davide Dionese, Carlo Fioretti, Paolo Fioretti, Enrico Giacone, Luigi Giacone, Livio Lora, Matteo Lora, Walter Manchiero, Maurizio Saglietti, Oscar Signetti, Giancarlo Viberti, Simone Viberti.

Un elenco che restituisce la misura di una presenza costante nel tempo e di un impegno condiviso che attraversa generazioni diverse.

Nel corso dell’assemblea si sono svolte anche le votazioni per il rinnovo del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti. La nomina del presidente e del vicepresidente sarà definita nel primo Consiglio direttivo, convocato per lunedì 23 marzo.