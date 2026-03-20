Alba: modifiche temporanee alla viabilità in piazza Medford, piazza Sarti e via Snider

Per consentire lo svolgimento dell’Assemblea dei Soci di Banca d’Alba sono istituiti il divieto di sosta - con rimozione forzata - e il divieto di transito in:
Piazza Medford dalle 7:00 del 23/03/2026 alle ore 20:00 del 31/03/2026 e dal 13/04/2026 al 19/04/2026
Piazza Sarti dalle 00:00 del 7/04/2026 alle ore 24:00 del 22/04/2026
Via Snider dalle 7:00 alle 18:00 del 19/04/2026 durante lo svolgimento dell’assemblea.
In base alle esigenze della circolazione stradale: domenica 19 è istituito il senso unico di marcia in via Cillario, direzione via Ognissanti e il senso unico di marcia in c.so Torino, direzione periferia.