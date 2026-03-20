In centinaia al palazzetto dello sport di Cuneo per la festa dell’Eid al-Fitr

Centinaia di persone di religione islamica stamattina hanno festeggiato Eid al-Fitr, rito con il quale celebrano la fine del Ramadan, il mese del digiuno dall’alba al tramonto.

Istituito per commemorare la prima rivelazione del Corano a Maometto nel 610 d.C., all’interno della Hira del monte Jabal an-Nour, il Ramadan è uno dei cinque pilastri dell’Islam assieme alla testimonianza di fede, la preghiera, la carità ai poveri e il pellegrinaggio alla Mecca.



Nei ventinove o trenta giorni coperti secondo il calendario lunare islamico - l’Egira - i musulmani digiunano da poco prima della preghiera dell’alba alla preghiera del tramonto: astinenza da cibo, acqua, fumo e rapporti sessuali.









