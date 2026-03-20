L’Artù Cuneo Roboteam cerca sponsor per la finale nazionale di robotica a Palermo

Il team Artù Cuneo Roboteam, realtà extra-scolastica cuneese impegnata nella promozione della scienza e della tecnologia tra i giovani, si prepara a partecipare alla finale nazionale della FIRST LEGO League, in programma a Palermo il 28 e 29 marzo 2026.

Dopo essersi qualificata grazie agli ottimi risultati ottenuti nelle selezioni regionali, la squadra è ora alla ricerca di sponsor e sostenitori per coprire i costi della trasferta. Le spese di viaggio e di partecipazione rappresentano infatti un impegno importante, ma necessario per permettere a tutti i componenti del gruppo di vivere un’esperienza formativa di alto livello.

Chi desidera contribuire può contattare direttamente la squadra tramite i canali del progetto. Ogni sostegno sarà utile per supportare i ragazzi nel loro percorso di crescita e avvicinamento alla robotica e all’innovazione.