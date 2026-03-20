 / Curiosità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Curiosità | 20 marzo 2026, 06:44

L’Artù Cuneo Roboteam cerca sponsor per la finale nazionale di robotica a Palermo

La squadra cuneese parteciperà alla FIRST LEGO League il 28 e 29 marzo: avviata la raccolta di fondi per sostenere la trasferta in Sicilia

L’Artù Cuneo Roboteam cerca sponsor per la finale nazionale di robotica a Palermo

Il team Artù Cuneo Roboteam, realtà extra-scolastica cuneese impegnata nella promozione della scienza e della tecnologia tra i giovani, si prepara a partecipare alla finale nazionale della FIRST LEGO League, in programma a Palermo il 28 e 29 marzo 2026.

Dopo essersi qualificata grazie agli ottimi risultati ottenuti nelle selezioni regionali, la squadra è ora alla ricerca di sponsor e sostenitori per coprire i costi della trasferta. Le spese di viaggio e di partecipazione rappresentano infatti un impegno importante, ma necessario per permettere a tutti i componenti del gruppo di vivere un’esperienza formativa di alto livello.

Chi desidera contribuire può contattare direttamente la squadra tramite i canali del progetto. Ogni sostegno sarà utile per supportare i ragazzi nel loro percorso di crescita e avvicinamento alla robotica e all’innovazione.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium