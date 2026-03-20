Mercato immobiliare in Italia: cosa aspettarsi dal 2026 e consigli per vendere casa con successo

Il 2026 da poco iniziato si prospetta un anno promettente per il mercato immobiliare italiano: dopo un 2025 che ha visto un incremento delle compravendite del 6,4% circa rispetto all’anno precedente, il 2026 è pronto a mettere a segno numeri interessanti.

Secondo diversi esperti del settore real estate, l’anno in corso ha tutte le carte in regola per mettere in evidenza un trend rialzista privo delle fasi altalenanti che, soprattutto a causa dell’inflazione, hanno dominato lo scenario dell’immediato post pandemia.

Uno scenario all’insegna della normalizzazione

Per il 2026, si attende il delinearsi di uno scenario all’insegna della normalizzazione dei numeri delle compravendite.

Non si parla di un ritorno ai numeri del periodo pre Covid, ma comunque di un giro d’affari rilevante in confronto a quello osservato nel periodo più critico della recente crescita dell’inflazione.

A impattare sui numeri sarà soprattutto la variabile dello stato dell’immobile.

Davanti a case con un prezzo in linea a quello di mercato – fa la differenza in questo caso la professionalità dell’agente immobiliare, che deve aiutare i proprietari a mettere da parte la componente affettiva – efficienti a livello energetico e senza problemi strutturali, la domanda è importante e rapida.

Se, invece, sono necessari lavori lunghi e costosi e la classe energetica è bassa, entra in gioco la trattativa sul prezzo.

Il nodo dei prezzi

Il nodo dei prezzi è di indubbia importanza quando si analizza lo scenario del mercato immobiliare.

C’è chi parla, ora della fine dell’anno, di un incremento medio delle quotazioni pari al 3,1%. Più approfondito è il punto di vista degli esperti di Nomisma, che mantengono un approccio all’insegna della prudenza, sottolineando anche le differenze fra le varie zone del Paese.

Il mercato immobiliare italiano ha diverse sfaccettature. Se si guarda a contesti come i grandi centri urbani con domanda strutturale solida per via dell’ampia offerta sul mercato del lavoro e della presenza di atenei, si nota come i prezzi delle case in generale reggano.

Quando l’attenzione si sposta alla periferia o all’hinterland delle grandi città, contesti dove lo stock immobiliare è spesso più datato, la tenuta delle quotazioni è maggiormente influenzata dalla qualità degli immobili e dall’abilità che l’agente ha nel rendere minimo il margine di incertezza sulle spese future.

Consigli pratici per chi vuole vendere

Chi sta pensando di vendere casa nel 2026, oltre a prendere in mano i dati previsionali degli esperti, deve considerare l’importanza di interventi che, a prescindere dalle caratteristiche dell’immobile, possono fare la differenza.

Tra questi rientra la valorizzazione degli spazi esterni, che hanno ormai un ruolo centrale tanto quanto quelli indoor.

La possibilità di fruirne anche quando il clima non è favorevole è un fattore positivo per chi vuole vendere la propria casa.

Fondamentale per tale scopo è la presenza, in contesti come il giardino o il terrazzo, di strutture come le pergole in alluminio.

Rientranti negli interventi di edilizia libera, che non prevedono la richiesta di permessi, grazie alla copertura in lamelle permettono di creare una zona confortevole nelle giornate di sole.

In alcuni casi, le pergole bioclimatiche possono essere chiuse sui lati grazie a pareti e tende perimetrali.

Se si decide di acquistarne una, è bene mettere al bando soluzioni proposte da marketplace generalisti e focalizzarsi sulle proposte di aziende che sono verticali sul settore.

In questo modo, si hanno tutte le garanzie necessarie relativamente alla qualità costruttiva e all’armonia estetica.

Un altro intervento che può impattare positivamente sul valore della casa è la sostituzione degli infissi.

Il mix legno, materiale top per il cuore del serramento, e alluminio, ideale per il guscio e per raggiungere livelli di isolamento eccellente, senza dimenticare la resistenza agli agenti atmosferici.













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