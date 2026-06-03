Casinò di Sanremo, maggio da record tra poker internazionale e vincite da capogiro: alle slot distribuiti 1,2 milioni di euro

Il Festival del Poker internazionale con Italiano Poker Open e European Poker Open, due eventi che in dodici giorni dal 1° al 12 maggio, hanno portato a Sanremo e nelle sale da gioco 4.000 partecipanti con più di diecimila presenze considerando gli accompagnatori, è stato l’evento determinante del mese appena concluso. I player sono arrivati da tutta Europa, soprattutto dalla vicina Francia e hanno apprezzato tutte le proposte di intrattenimento, ma anche le formule di gioco dei tornei l’ambiente particolarmente elegante, la sicurezza e la perfetta organizzazione. Dopo il Festival del Poker il mese di maggio è stato caratterizzato da iniziative e manifestazioni, che hanno riscontrato l’apprezzamento della clientela e del numeroso pubblico, che segue le proposte della Casa da Gioco.

Il Roof Garden ha registrato il tutto esaurito per lo show di Dario Cassini il 2 maggio e per lo spettacolo dei Beatle Story, ieri 31 maggio. Il 16 e 17 maggio il Casinò ha accolto gli appassionati dei tornei di Burraco, mentre il 26 maggio si è registrata una grande e qualificata partecipazione alla serata di gala, organizzata dalla Fondazione Mike Bongiorno, per raccogliere fondi a beneficio dei reparti di pediatria sul territorio a Sanremo e Imperia, inseriti nel progetto Gaslini Diffuso, realizzato dall’Istituto Gianna Gaslini di Genova. Notevole interesse ha suscitato la cena di gala legata al torneo nazionale “Coppa delle Alpi” Memorial Antonio Sonno. A Teatro ha riscosso applausi a scena aperto la pièce: “Le nostre Donne”, che ha concluso la stagione teatrale 2025-2026, gratificata dalla grande adesione, serata dopo serata. La stessa attenzione è stata tributata agli incontri culturali con Eleonora Puglia, Alba Parietti e Federico Traversa, Raffaella Ranise e il prof. Gustavo Zagrebelsky e al convegno organizzato dall’Inps nazionale in collaborazione con la Regione Liguria e il comune di Sanremo sul mondo del frontalierato. Teatro gremito per gli eventi legati alla danza e all’agonismo: il Performer Cup e Danzare per la vita.

L’intrattenimento coniugato in tutte le sale è l’elemento vincente della Casa da gioco, che riesce ad unire l’eleganza e la sicurezza dei luoghi con la qualità dei servizi e le proposte di divertimento.

Anche le presenze a maggio sono da record ben 26.462 che hanno portato il dato annuale a totalizzare 104.587 ingressi. Il bilancio mensile in termini di incassi è la sintesi di questi numeri: € 6,03 milioni.

“Il Festival del Poker di maggio ha decretato il successo di una formula organizzativa, che funziona e ha ricevuto il gradimento dei players, confermato dai numeri. Le iscrizioni ai diversi tornei sono state 6766, i giocatori più di 4.000. Si può complessivamente attestare la presenza di circa 10.000 persone considerando gli accompagnatori, che si sono riversati nelle nostre sale ma anche nelle strutture cittadine. La macchina organizzativa ha funzionato nel migliore dei modi, permettendo a tutti di fruire dei nostri servizi e delle nostre proposte di intrattenimento in tutte le sale. Il poker è una componente importante della nostra offerta, che potenzieremo ulteriormente con tornei sempre più coinvolgenti durante l’anno. Le novità piacciono in tutti i settori. Lo abbiamo costatato nelle sale delle slot, dove è vincente la presenza di sempre nuovi modelli moderni e interattivi, con diversificate fasi di gioco. Il parco macchine è in continua evoluzione. Nelle ultime settimane ne sono state installate 8, altre due arriveranno in questi giorni con schermi da 75 pollici e procedure di attività accattivanti, sempre ricordando di giocare responsabilmente e con misura, una necessità che ripetiamo in tutte le nostre sale. Concludendo, ringrazio i nostri dipendenti e collaboratori per l’impegno profuso che permette di raggiungere e di consolidare questi obbiettivi, rafforzando la nostra azienda e la sua capacità di incidere positivamente sul territorio.” Afferma il Presidente e Amministratore Delegato dott. Giuseppe Di Meco con i consiglieri dott.ssa Sonia Balestra e arch. Mauro Menozzi

Un periodo di successi coronato da ricche vincite, il miglior biglietto da visita per l’azienda Casinò.

In sala slot sono stati centrati premi del valore superiore a € 5.000 per complessivi € 1.256.466. Dall’inizio dell’anno il montepremi erogato (in premi del valore superiore a € 5.000) ha toccato quota €. 6.725.665.

Sempre apprezzati anche i tavoli dell’Hold’em Poker, dove è ambito il jackpot da quasi € 180.000 che attende la partita vincente.

Concludendo il mese di maggio ha registrato l’incasso di € 6,03 milioni portando l’introito dal 1° gennaio a € 25,4 milioni. (+12,41% rispetto allo stesso periodo del 2025).