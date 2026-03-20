Oltre lo schermo: la ricetta di Anna & Anna per trovare l’anima gemella (Video)

Match a caso. Conversazioni vuote. Persone che spariscono. E poi ti chiedi se sei tu. No!! Non sei tu a essere sbagliato/a. È che lì fuori nessuno si prende davvero il tempo di capirti.

Con ANNA & ANNA Agenzia per Single funziona diversamente: parliamo con te, ti ascoltiamo, scaviamo un po’ nella tua vita (tranquillo/a, niente interrogatori!) e creiamo un profilo dettagliato che racconta chi sei… e cosa ti fa davvero scattare qualcosa. noi ti conosciamo di persona, ti ascoltiamo, entriamo nei dettagli, costruiamo un profilo vero — non una vetrina, perché non sei un manichino, sei un’anima e non ti proponiamo chiunque. Ti presentiamo un’altra anima che conosciamo a sua volta di persona, che sappiamo chi sta cercando, forse proprio te!

ANNA & ANNA: basta tentativi!! vieni a trovarci, non te ne pentirai... 3403848047

Chi è l’Agenzia Anna & Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Federico single, 37 anni

Federico, 37enne, alto, moro, occhi azzurri che fanno perdere la bussola. Single, casa propria, buon lavoro e una valigia sempre pronta per viaggi in giro per il mondo. Sportivo, curioso, con interessi culturali… ma soprattutto seriamente motivato a costruire qualcosa di vero: convivenza, matrimonio, magari anche una bella famiglia. Insomma: simpatico, carino e con la testa sulle spalle. Se pensi che gli uomini così siano estinti… forse è il caso di verificarlo di persona Chiama al 3403848047

Giorgio single, 45 anni

Giorgio, 45enne, alto, fisico atletico, intensi occhi neri. Uomo affascinante e interessante, di quelli che sanno ascoltare e con cui il tempo scorre piacevolmente. Imprenditore, nel tempo libero dedica cuore e sensibilità al volontariato. Divorziato, serio nei sentimenti, desidera incontrare una donna semplice e autentica con cui condividere un nuovo futuro. Annuncio solo per chi crede ancora negli incontri che contano!!!... Chiamalo al 3403848047

Tommaso single, 59 anni

Tommaso, 59enne, vedovo da tempo. Bel signore, alto, brizzolato, dallo sguardo profondo e dall’aspetto distinto. Geometra, uomo serio e affidabile, per molti anni ha dedicato le sue energie al lavoro e alla costruzione della propria vita con discrezione e impegno. Oggi sente forte il desiderio di incontrare la donna giusta con cui condividere una nuova stagione della vita: una storia d’amore autentica, fatta di complicità, serenità e sentimenti veri. Lui crede ancora negli incontri che sanno cambiare il destino...Chiamalo al 3403848047

Annunci per Lui

Cecilia single, 31 anni

Cecilia, bellissima, castana, occhioni verdi, sorriso simpatico e coinvolgente, lavora onestamente, 31enne, vive sola, e sarebbe anche disponibile a trasferirsi se incontrasse un uomo affidabile, con sani principi morali, anche separato, e non importa l'età, purchè seriamente intenzionato a formare famiglia. Chiama al 3403848047!

Carola single, 41 anni

Carola, single, libera da qualsiasi impegno familiare, non ha figli, 41enne, bella donna, lunghi capelli rossi, profondi occhi blu, fisico da urlo, lavora in banca, pratica sport, conoscerebbe uomo italiano, non importa l’età, purchè onesto, e che non desideri avventure, ma che voglia fortemente una storia vera…Chiama al 3403848047!

Marina single, 51 anni

Marina, bella donna, giovanile 51enne, bionda, occhi scuri, ha un gran cuore, è sempre pronta ad aiutare le persone intorno a se', ama cucinare e coltivare il giardino, è una infermiera, in un centro di analisi, sarebbe anche disponibile a trasferirsi, qualora incontrasse un uomo semplice, rispettoso, non importa l'età, italiano, sincero... Chiama al 3403848047!

Giulia single, 61 anni

Giulia, lei è una splendida signora, 61enne, bellissimi occhi azzurri, è pensionata, ama curare il giardino, l'orto, e avere la casa pulita e in ordine, vedova da tanto tempo, non ha più incontrato l'uomo giusto per cui provare un sentimento, vorrebbe con tutto il cuore incontrare un bravo signore, e non essere più sola..... Chiama al 3403848047!

Stai cercando una relazione duratura? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero 3403848047 , ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

Seguici anche Facebook e Instagram per trovare altri “Annunci per Lei oppure per Lui”.

Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 3495601018

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.