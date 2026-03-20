Sassi che parlano e nuvole con i piedi: a Chiusa di Pesio la fantasia incontra i più piccoli

Fa tappa alla biblioteca “E. Alberione” di Chiusa di Pesio la settimana regionale di “Storie piccine”, in programma dal 21 al 28 marzo nell’ambito del programma nazionale "Nati per Leggere Piemonte", con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo. L’iniziativa propone un ricco calendario di letture animate e laboratori gratuiti dedicati a bambine e bambini, in particolare nella fascia 0-6 anni.

L’appuntamento chiusano è previsto per sabato 28 marzo alle ore 10, con la lettura dal titolo “E se fossi qualcos’altro?”, realizzata in collaborazione con APM di Saluzzo.

Se i sassi potessero parlare? Se le nuvole avessero i piedi? E se tu… fossi qualcos’altro? Attraverso voci, suoni e piccoli momenti interattivi, i bambini saranno accompagnati alla scoperta di quanto sia bello immaginare ed esplorare possibilità diverse… restando sempre se stessi.