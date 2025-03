Autoarticolato bloccato al passaggio a livello di Regione Poè a Centallo: interrotta la linea Cuneo-Torino

Intervento dei vigili del fuoco di Cuneo e Busca a Centallo, in Regione Poè, all'altezza del villaggio San Paolo, dove un camion con rimorchio carico di concime agricolo è rimasto bloccato dopo essere finito fuori strada con il retrotreno, senza più riuscire a muoversi e bloccando, quindi, il passaggio a livello lungo la linea ferroviaria che collega i due capoluoghi.

Pesanti le ripercussioni sul traffico ferroviario. Già cancellato il 3224 in partenza da Cuneo

e limitato a Fossano il 3219 in partenza da Torino.

Al momento non ci sono previsioni di riapertura della tratta, perché si sta aspettando l'intervento di una gru per il recupero e la rimozione del mezzo che, a quanto risulta, non ha perso il carico.

Sul posto è presenta anche la Polizia Ferroviaria. Non ci sono feriti.