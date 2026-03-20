Daniele Persegani, stella di "È sempre mezzogiorno", a Fruttinfiore di Lagnasco

Arriva direttamente da RAI 1 e dalla seguitissima trasmissione “E’ sempre mezzogiorno” di cui è il coconduttore insieme ad Antonella Clerici, l’ospite d’onore della 24^ edizione di “Fruttinfiore”: stiamo parlando dello Chef Professor Daniele Persegani.

Ha accettato volentieri la proposta del Comitato Organizzatore di venire a Lagnasco, non solo per presentarci le sue ricette e farci vedere come le cucina, ma anche per conoscere la nostra realtà, i nostri prodotti, la nostra terra e passare una mezza giornata in mezzo a noi e sul nostro territorio.

Il Professor Persegani sarà a Lagnasco nel pomeriggio di sabato 28 marzo e, dalle 15,30, insieme alla conduttrice Simone di TRS Radio, presenterà il suo ShowCoookingc, durante il quale ci farà vedere dal vivo la preparazione di una delle sue specialità: i “tortelli ripieni” che riempirà con il prodotto prinicpe della nostra manifestazione: la frutta del nostro territorio.

Ma conosciamo meglio il Professor Persegani, proprio approfittando di quanto ci ha raccontto lui stesso quando lo abbiamo contattato: E’ nato 54 anni fa a Cremona da mamma emiliana e padre cremonese. Abita a Castelvetro Piacentino un centro che lui stesso definisce “un paesello principalmente agricolo, situato nella bassa Emiliana, sulle rive del Po”. Si definisce un nostalgico, una persona alla quale piace ricordare il passato e in modo particolare l’infanzia che ha trascorso nella semplicità di un paese che, con i suoi pro e i suoi contro, gli ha fissato nella memoria belissimi momenti di vita: insomma è veramente uno di noi!

E’appassionato di ballo ed in particolare ama il ballo liscio. “E una passione – dice – che mi hanno trasmesso i miei genitori che da giovani erano provetti ballerini e che già alla tenera età di 5 anni mi portavano con loro nelle balere che frequentavano per cui per me, valzer, mazurke e polke sono diventate il pane quotidiano: il tipico clima romagnolo”!

La passione per la cucina e per le tradizioni, l’ha ereditata dalla nonna che gestiva un’osteria, “Nella cui cucina, ci dice ancora – ho trascorso tanto tempo guardando incantato la nonna mentre tirava a mano, col mattarello di rovere, chili di sfoglia all’uovo ed affettare, quasi con riti magici, i salumi tipici emiliani”.

Attualmente, oltre all’attività di insegnante di cucina, presso l’Istituto alberghiero di Salsomaggiore Terme e all’esperienza televisiva accanto ad Antonella Clerici, che dura ormai da diversi anni e che lo ha portato ad essere un personaggio conosciuto ed amato dal pubblico della televisione, gestisce, insieme alla sorella “L’Osteria del Pescatore”, un ristorante tipico, con tanto di certificazione da parte dell’Ascom e della Provincia di Piacenza, “Dove – afferma con orgoglio – la pasta si fa ancora a mano e il brodo, contre tipi di carne”.

Il professor Persegnai è un personaggio con un carattere particolarmente solare, estroverso e molto comunicativo, con una dialettica vivace che lo porta ad avere molta facilità di rapporti con tutti “Ed il bello è, - afferma con orgoglio e sentimento – che questa dote comunicativa mi è stata trasmessa da una persona che, purtroppo, non aveva il dono della parola: la mia prozia che era sordomuta e che ricordo con grande affetto e simpatia”.

Questo è il Professor Persegani e, sabato 28 marzo, a partire dalle ore 15,30, in Piazza Umberto 1° a Lagnasco, nello spazio “Melagorà” ci intratterrà con questo e altri aneddoti e ci insegnerà la sua concezione di cucina che lui stesso definisce: “Tradizionale ma non troppo”.

Vi attendiamo tutti dunque a Lagnasco, sabato 28 marzo, alle 15,30 per incontrare il professor Daniele Persegani e per vivere la bella esperienza di “Fruttinfiore 2026”.

Il programma dettagliato di FRUTTINFIORE è visibile sul sito ufficiale della manifestazione: www,fruttinfiore.it dove sarà possibile reperire anche tutte le altre notizie e informazioni sulla manifestazione.

Per info e prenotazioni: VMstyle Eventi e Comunicazione – Valentina Masante 328 8864311 – Mail eventi@vmstyle.it .

Il referente del Comitato organizzatore è il Signor TORRE Andrea reperibile al cellulare 333 3816597, Mail toure1995@libero.it