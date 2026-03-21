Castello Tapparelli di Lagnasco apre tesori e storia a Fruttinfiore 2026

“Fruttinfiore” fin dalla sua prima edizione si snoda a partire dal Piazzale Asprofrut in Via Praetta, percorre tutta Via Roma, attraversa Piazza Umberto 1° e si conclude al Castello dei Marchesi Tapparelli d’Azeglio. Il Castello dunque è, da sempre, parte integrante e importante per Fruttinfiore, la manifestazione che rappresenta Lagnasco, il suo territorio, la sua economia e i suoi abitanti.

Grazie all’Associazione “Riapriamo i Castelli, anche quest’anno il maniero lagnaschese con e sue meravigliose sale e le sue attrazioni, sarà aperto alle visite guidate che si effettueranno su prenotazione con i seguenti orari: sabato 28 marzo dalle ore 14,00 alle ore 19,00 e poi, per l’apertura serale straordinaria dalle ore 22,00 alle ore 24,00 e domenica 29 marzo dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00. I volontari di “Riapriamo i Castelli” vi attendono e saranno lieti di accompagnarvi alla scoperta del Castello e dei suoi tesori.

Ma il Castello, per l’edizione 2026 di “Fruttinfiore” offrirà anche altri appuntamenti sicuramente importanti e che accoglieranno il favore del pubblico.

Negli stessi giorni e orari dell’apertura del Castello, sarà aperto anche il “Giardino delle Essenze”, con le sue erbe, i suoi profumi e le sue attrattive.

Il Cortile e le Cantine, denominate “Cantine di Bacco” ospiteranno invece una novità importante per “Fruttinfiore 2026”: la “Mostra ed Esposizione di Antiche Attrezzature Agricole a servizio della frutticoltura”, una mostra/esposizione, curata dal collezionista Aldo Risso, che porterà i visitatori indietro nel tempo, ai primi anni del secolo scorso quando, sul nostro territorio, la frutticoltura era un’attività pionieristica e, i nostri nonni e i nostri padri, non erano supportati dalle attuali tecnologie, ma dovevano anche inventarsi gli attrezzi per riuscire a lavorare. Un appuntamento da non perdere per fare un tuffo nel passato alla scoperta di tante cose interessanti e curiose.

Ancora nel cortile del maniero lagnaschese, un altro appuntamento spettacolare da non perdere: la “Dimostrazione di potatura in fune delle piante di alto fusto” e infine nella stessa area della potatura, alle 15,30 ci sarà la presentazione del libro: “IL GIARDINIERE RILASATO – Guida per un verde a bassa manutenzione” di Alessandro Accastello.

Tanti appuntamenti concentrati nell’area del Castello che completeranno la nostra visita a Lagnasco e il nostro tuffo nella frutta lagnaschese propostoci, come ogni anno ormai da 24 anni a questa parte, da “Fruttinfiore 2026”. Comitato Organizzatore, vi attendono a braccia aperte per offrirvi una giornata diversa, divertente ed intensa.

Il programma dettagliato dell’evento è visibile sul sito ufficiale della manifestazione: www.fruttinfiore.it dove è possibile reperire anche tutte le altre notizie e informazioni sulla manifestazione.

Per Info e prenotazioni: VMstyle Eventi & Comunicazione – Valentina Masante 328.8864311 - Mail: eventi@vmstyle.it

Il referente del Comitato organizzatore è il Signor Andrea Torre, reperibile al cellulare 333 3816597, Mail: toure1995@libero.it







