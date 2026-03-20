Melagorà accende Fruttinfiore di Lagnasco: showcooking, musica e anti-bullismo

Piazza Umberto 1°, è la piazza di Lagnasco, il cuore pulsante del paese e quindi non può non essere anche il cuore di Fruttinfiore, la manifestazione che rappresenta Lagnasco, il suo territorio, la sua economia e i suoi abitanti.

Anche quest’anno la piazza ospiterà il padiglione “Melagorà”, il luogo dove si svolgeranno gli spettacoli e gli intrattenimenti delle due giornate di Fruttinfiore.

Si partirà dal sabato mattina 28 marzo, alle ore 11,00, con i ragazzi della Scuola Primaria di Lagnasco che, guidati dalle bravissime insegnanti, presenteranno lo spettacolo “CANI E PAROLE SUL TEMA DEL BULLISMO” facendo conoscere a tutto il pubblico le attività svolte ed il libretto realizzato nel corso dell’anno scolastico con il “PROGETTO BULLISMO”.

Nel pomeriggio di sabato, alle 15,30, il palco di “Melagorà” ospiterà lo Chief Professore “Daniele Persegani” che ci presenterà il suo ShowCooking, del quale parliamo in altro apposito comunicato stampa.

Gli spettacoli del sabato si concluderanno in serata quando, dopo che gli spettatori si saranno deliziati con lo spettacolo Piromusicale in Via Santa Maria e torneranno in Piazza, il palco di “Melagorà” verrà occupato dal gruppo musicale “STRADE SONORE”. Un gruppo di giovani artisti, in gran parte del nostro territorio, formatosi recentemente ma che ha già riscosso notevole successo nei recenti concerti in cui si è esibito. Propongono in gran parte brani tratti dal repertorio musicale dei “Nomadi” ma recentemente si sono cimentati anche, per diversificare la scaletta degli spettacoli, con brani del pop/rock italiano: da Zucchero a Ligabue, dalla PFM a Vecchioni, Battisti Venditti ed altri conosciuti artisti, che coinvolgeranno il pubblico e sapranno accompagnare e dilettare la serata e la prima parte della nottata dei visitatori di Fruttinfiore.

Per la domenica è previsto un intenso programma e, a partire dalle 11,30 circa e fino a conclusione della manifestazione, il padiglione “Melagorà” sarà costantemente occupato. Si partirà, come detto, alle 11,30, dopo la conclusione della “Camminata tra i frutteti in fiore”, con la presentazione del ”DRINK FRUTTINGIN” preparato e presentato da “Il Chioschetto” di Lagnasco e dalla ditta “VERAYS GIN”.

Nel pomeriggio, si partirà alle 14,30 quando il Padiglione “Melagorà” ospiterà gli amici della Pro Loco di Liscate e Gessate, in provincia di Milano, che, ospiti di Fruttinfiore sia nel “Villaggio delle Pro Loco Italiane” che a “Fruttintavola”, ci presenteranno la storia e la produzione del prodotto tipico della Valtellina: i famosissimi “PIZZOCCHERI DELLA VALTELLINA”.

Alle 15,30 un po’ di storia e di nostalgia con quello che gli organizzatori hanno voluto intitolare: “LAGNASCO E CAVOUR UNITI DALLE FRITTELLE”. Verrà infatti presentata la ricetta del tipico dolce che caratterizza sia “Fruttinfiore” che la manifestazione clou di Cavour e cioè “Tuttomele” e che, si è scoperto recentemente, deriva dalla ricetta, originariamente dettata, ad entrambe le manifestazioni dalla stessa persona: il Signor Elio Bergese che l’aveva ricevuta direttamente dalla sua mamma. Naturalmente dopo la presentazione della ricetta, sarà anche possibile degustare le frittelle fatte con quella ricetta originaria.

Alle 17,00 si amplierà ancora l’orizzonte delle Pro Loco Italiane e, nel padiglione “Melagorà” arriveranno gli amici della Pro Loco di Uta, in provincia di Cagliari, che presenteranno le dolci e conosciute “SEADAS, tipico dolcetto sardo.

E infine, la conclusione degli ShowCooking, sempre a base di dolci, alle 18,00 quando Enrico Quaranta, pasticcere e ristoratore lagnaschese salirà sul palco per presentarci le sue “BARRETTE DI CIOCCOLATO RIPIENE”. Insomma un programma intenso ed impegnativo che coinvolgerà tutti i visitatori offrendo gustose emozioni, e divertimento.

Tutti gli Show Cooking saranno presentati da Simona di TeleRadio Savigliano che sarà anche la radio ufficiale di Fruttinfiore e con il suo studio mobile in Piazza Umberto 1° intratterrà, con musica, interviste e programmi vari, i visitatori, per tutta la durata della manifestazione.

Il programma dettagliato dell’evento è visibile sul sito ufficiale della manifestazione: www.fruttinfiore.it dove è possibile reperire anche tutte le altre notizie e informazioni sulla manifestazione.

Per Info e prenotazioni: VMstyle Eventi & Comunicazione – Valentina Masante 328.8864311 - Mail: eventi@vmstyle.it

Il referente del Comitato organizzatore è il Signor Andrea Torre, reperibile al cellulare 333 3816597, Mail: toure1995@libero.it

Informazioni e notizie potranno essere richieste anche all’addetto stampa del comitato organizzatore, Luigi Colombano al cellulare 339 7799889 o E-mail: luigi.colombano59@gmail.com







