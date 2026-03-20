Il Profumo dei Suoni – Frizzanti note di Primavera: musica e territorio si incontrano a Mango

Un pomeriggio dove la musica si intreccia con il paesaggio, le emozioni prendono forma e la primavera si annuncia attraverso le note. Domenica 22 marzo, l’Enoteca Regionale di Mango apre le sue porte a un evento suggestivo e coinvolgente: “Il Profumo dei Suoni – Frizzanti note di Primavera”.

Un appuntamento pensato per chi desidera rallentare, immergersi nell’armonia e vivere un’esperienza sensoriale unica nel cuore delle colline del Moscato, patrimonio di bellezza e cultura.

Un viaggio tra musica e natura

Dalle 16:00 alle 18:00, nella cornice affascinante del Castello di Mango, il pubblico sarà guidato in un percorso sonoro capace di evocare immagini, profumi e atmosfere primaverili. Un’esperienza intima e raffinata, dove la musica dialoga con lo spazio e con il territorio circostante.

Protagoniste dell’evento due musiciste eclettiche e sensibili:

Simona Colonna , al violoncello e voce

, al violoncello e voce Mariacarla Cantamessa, al flauto

Le loro sonorità, intense e avvolgenti, accompagneranno gli spettatori in un racconto musicale fatto di sfumature, emozioni e suggestioni, perfettamente in sintonia con l’identità del luogo.

L’Enoteca Regionale di Mango: un presidio del territorio

L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative promosse dall’Enoteca Regionale di Mango, realtà di riferimento per la valorizzazione del Moscato d’Asti e delle eccellenze locali.

Alla guida dell’Enoteca il presidente Bruno Bertero, affiancato da un Consiglio di Amministrazione che rappresenta importanti enti del territorio, tra cui:

ATL

ACA

Camera di Commercio di Cuneo

Consorzio dell’Asti

Comune di Mango

La gestione operativa è affidata alla responsabile Carlotta Boffa, impegnata nella promozione culturale ed enogastronomica del territorio attraverso eventi di qualità.

Un invito a lasciarsi trasportare

“Il Profumo dei Suoni” non è solo un momento musicale accompagnato da degustazioni di vini, ma un invito a vivere il tempo in modo diverso: ad ascoltare, osservare e lasciarsi trasportare dalle vibrazioni della musica e dalla magia della primavera.

Un’occasione perfetta per riscoprire il valore dell’esperienza dal vivo, in un luogo dove arte, natura e tradizione si incontrano.

22 marzo

Dalle 16:00 alle 18:00

Enoteca Regionale di Mango

Un appuntamento da non perdere per chi ama la musica, il territorio e le emozioni autentiche.