“Lux Continua” a Staffarda: la luce dell’equinozio incontra suono e spiritualità

‘Lux Continua’, è il titolo della visita tematica esperienziale dedicata all’Equinozio di Primavera, in programma all’Abbazia di Staffarda sabato 21 marzo alle 9,30, tra simbologia e significati astronomici, dove a parlare saranno la luce e il suono.

"Con l’arrivo della primavera e del bel tempo – spiega Valentina Strocco dell’associazione DialogArt - riprendono le attività all’Abbazia di Staffarda. Dopo un 2025 chiuso con un totale reale di 19.777 ingressi e un avvio del 2026 in netto aumento rispetto agli anni precedenti, il complesso monastico si conferma una delle principali attrattive culturali e turistiche del territorio."

Il 21 marzo segna simbolicamente il risveglio della natura e, proprio in questa occasione, l’abbazia si inonda di luce. Una luce pura, bianca e costante, la ‘Lux Continua”, celebrata da San Bernardo di Chiaravalle e dall’Ordine Cistercense, per il quale la bellezza nasceva dalla sottrazione, non dall’aggiunta. Così l’architettura stessa, insieme ai colori e alla luce, diventa l’unica vera decorazione della chiesa.

"Una luce – specifica Strocco - che attraversa le navate e ne modella gli spazi, svuotando l’ambiente dal superfluo per creare un 'vuoto' capace di favorire il raccoglimento e l’incontro con la dimensione spirituale. In questo dialogo tra materia e luce si inserisce l’esperienza proposta da ‘Lux Continua’. Durante l’equinozio, infatti, il sole attraversa l’abbazia generando giochi luminosi unici, visibili solo in questo preciso momento dell’anno. Un fenomeno che unisce il tempo della terra e quello dei monaci, restituendo un equilibrio profondo tra natura, architettura e spiritualità."

Ad accompagnare lo speciale momento sarà il suono della cornamusa, simbolo del soffio vitale che anima la materia, suonata da Luca Midulla, veterinario, guida naturalistica e musicista membro del collettivo sonoro creativo Hash21. Le sue note contribuiranno a creare un’atmosfera immersiva, in cui il suono diventa voce della terra e la luce si trasforma in linguaggio.

Un evento unico nell’anno, capace di coinvolgere i sensi e invitare i partecipanti a rallentare, ascoltare e osservare: un’occasione per vivere l’abbazia in modo nuovo, tra astronomia, simbologia e musica.

Tra i prossimi appuntamenti a Staffarda: ogni prima domenica del mese visite guidate con uno sguardo ravvicinato alla preziosa Pala d’Altare di Oddone Pascale, mentre ogni seconda domenica del mese saranno proposte visite speciali ai dormitori dei monaci. Per tutte le attività la prenotazione è obbligatoria.

Info e prenotazioni: infodialogart@gmail.com o al numero 011-6200602.