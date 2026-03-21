Ginnastica Mondovì ok a Saint Vincent nel campionato regionale Aics

Dopo gli ottimi risultati ottenuti nella prima prova del campionato regionale Aics con l’Agonistica la società Ginnastica Mondovì, anche nella gara successiva, sempre a Saint Vincent, dopo aver schierato in pedana anche tutte le altre ginnaste con il programma Basic, Plus e Master , si è aggiudicata successi a ripetizione.

Ha inaugurato la serie vincente nella categoria Allieve 2 un’impeccabile Sara Begliatti che con un esercizio alla fune molto preciso è salita sul primo gradino del podio superando le numerose e titolate ginnaste concorrenti. Dopo di lei buone prove anche delle altre due monregalesi Giulia Dardanello che si piazza al 4^ posto e Lavinia Lovera in 8^ posizione.

Per la prima volta in pedana con un esercizio individuale Sofia Imparato che affronta la sua routine al Cerchio chiudendo all’8^ posto in classifica di specialità. Nella Categoria Allieve 3 buona esecuzione per Elisa Bagnis che si piazza al 4^ posto di specialità al Cerchio seguita dalla compagna Eleonora Comino che chiude in 7^ posizione. Nella categoria Senior 3 l’impegnatissima Anna Marchisio con la sua routine al Cerchio ottiene l’oro. Nella categoria Senior 2 ottima performance per Veronica Giovannini che con una grande interpretazione dell’esercizio al cerchio si porta sul gradino più alto del podio seguita da Lucia Casi che ottiene l’argento di specialità ed è bronzo per la brava Aurora Riberi.

La classifica di specialità alle Clavette vede Sarah Vetrano al 1° posto ed è oro anche per Alessia Gerbino che si distingue al Nastro. Nell’Individuale Master, primo anno per la nostra Società, scende in pedana Agnese Fresia che nella categoria Junior 2 con una bella prova alle Clavette supera il Team Cuneo e si aggiudica un meritato oro di specialità. E’ oro anche per Clelia Brezzi che fa il suo esordio con un’interpretazione molto espressiva alla Palla ottenendo il punteggio più alto della giornata nella categoria Senior 1.

Nel programma Plus emerge applauditissima con un elegante esecuzione al corpo libero la coppia Viola Forlani e Martina Piria che ottiene l’eccellente punteggio di 10.950 salendo sul gradino più alto del podio. Viola esordirà poi anche nella Palla individuale piazzandosi ottava. Buona prova anche l l’altro duo di Alina Lingua e Vittoria Luce Barale che conquistano il bronzo con un debutto molto scoppiettante al ritmo di Charleston. Altro esordio al Cerchio per il tandem Maria Bertola e Lavinia Lovera che salgono sul podio al 3^ posto nella categoria Allieve. Nella Open Greta Ferracane a Camilla Ricci calcano la pedana in coppia con il Cerchio e ottengono il bronzo della specialità. Nelle squadre Plus prima esperienza in campo gara per il simpatico trio composto da Emma Baroncini, Iris Salerno e Alice Saracco che con il Corpo Libero ottengono la loro prima medaglia d’argento di specialità nella categoria Allieve. Sempre nelle squadre, categoria Senior, la squadra composta da Lucia Casi, Ambra Grazzi, Asia Pisica e Sarah Vetrano si distingue con una coreografia al Cerchio molto complessa ed armoniosa e si aggiudica l’oro.

Anche questa seconda giornata del Campionato Regionale Aics ha dato molte soddisfazioni alle tecniche Edith Bernelli, Alice Bonicco e alla Dt. Silvia Ghibaudo che hanno visto premiato il grande impegno delle loro ginnaste con moltissimi podi.