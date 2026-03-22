domenica 22 marzo
Gianna Giubergia
Dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano un sostegno alle attività teatrali de “Gli instabili” di Trinità: il grazie dal direttivo
Leggi le ultime di: Attualità
 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 22 marzo 2026, 12:12

Dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano un sostegno alle attività teatrali de “Gli instabili” di Trinità: il grazie dal direttivo

Vicina ai 60 anni di fondazione, l’associazione riuscirà in questo modo a gestire agevolmente le spese

Gianna Giubergia

Gianna Giubergia

La compagnia teatrale di TrinitàGli Instabili” della presidente Gianna Giubergia ringrazia il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano che, nella seduta dello scorso 24 febbraio, ha deliberato di contribuire al sostegno delle attività di gestione degli spazi del teatro comunale Garavagno, rendendo le spese più agevoli.

“La compagnia, che l’anno prossimo compirà i 60 anni di fondazione, è un’associazione senza scopo di lucro e solo con gli incassi delle rappresentazioni teatrali è molto difficile che riesca a coprire tutte le spese. – commentano dal direttivo teatrale - Con l’aiuto e la generosità della Fondazione si può però pensare di arrivare a fine anno senza sospesi. Un grande grazie da parte di tutti i componenti de Gli Instabili”.

Cristiano Sabre

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium