Dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano un sostegno alle attività teatrali de “Gli instabili” di Trinità: il grazie dal direttivo

La compagnia teatrale di Trinità “Gli Instabili” della presidente Gianna Giubergia ringrazia il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano che, nella seduta dello scorso 24 febbraio, ha deliberato di contribuire al sostegno delle attività di gestione degli spazi del teatro comunale Garavagno, rendendo le spese più agevoli.

“La compagnia, che l’anno prossimo compirà i 60 anni di fondazione, è un’associazione senza scopo di lucro e solo con gli incassi delle rappresentazioni teatrali è molto difficile che riesca a coprire tutte le spese. – commentano dal direttivo teatrale - Con l’aiuto e la generosità della Fondazione si può però pensare di arrivare a fine anno senza sospesi. Un grande grazie da parte di tutti i componenti de Gli Instabili”.