PALLAPUGNO / Italian Open a Canale: Thomson e McCarthy si impongono, ma gli azzurri Vacchetto tengono testa ai campioni europei

Parla inglese l'Italian Open di one wall a Canale. Nel singolare maschile successo del numero uno europeo Luke Thomson, che si impone su Dan Grant; bis nel doppio al termine di una sfida finale di grande intensità con Massimo e Alessandro Vacchetto, risolta solo al tie-break: 15-14, 5-15, 11-3.

Nel torneo femminile si aggiudica il titolo l'irlandese Aoife McCarthy sulla britannica Shinan Zhang. Piazza d'onore in fascia B per l'azzurra Martina Giubergia. In doppio Martina Giubergia e Milena Cavagnero approdano in semifinale, sconfitte solo dal duo Zhang-McCarthy.

"Giornate intense e impegnative – spiega il direttore tecnico azzurro Giorgio Vacchetto, organizzatore della manifestazione –. Sicuramente un bel banco di prova per il nostro movimento, con la speranza che ancora più giovani si avvicinino a questa disciplina spettacolare e sempre più internazionale. Un grazie per il sostegno alla Federazione e al presidente Enrico Costa e all'amministrazione di Canale con in testa il sindaco Enrico Faccenda, oltre a tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto nell'accoglienza e nella premiazione di tutti i partecipanti: Cascina Chicco, Cantina Pace, Cantina Malvirà, Cantina Teo Costa, Cantina Portinale, Cantina Pertinace, Sacchero Pasticceria, Panetteria Castellotto, Gatto Frutta, Manufatti Sant'Antonio, TrifolAlba e il Ristorante Miralanghe di Guarene, che ci ha ospitato per la cena di gala del sabato sera".

[Immagine di "Lo sferisterio"]

One wall Italian Open Canale

A Final – Singles

Luke Thomson-Dan Grant 2-0 (15-10, 15-7)

Women A Final – Singles

Aoife McCarthy-Shinan Zhang 2-0 (15-12, 15-10)

B Final – Singles

Penn Chai-Enrico Patrizi 2-0 (15-11, 15-9)

Women B Final – Singles

Clémentine Royer-Martina Giubergia 2-1 (13-15, 15-13, 11-7)

Final – Womens Doubles

Shinan Zhang & Aoife McCarthy-Martina Giubergia & Milena Cavagnero 2-0 (15-4, 15-7)

Final Match Mens Doubles

Dan Grant & Luke Thomson-Alessandro Vacchetto & Massimo Vacchetto 2-1 (15-14, 5-15, 11-3)