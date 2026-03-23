Alimentazione consapevole, ad Alba una serata gratuita per smontare i falsi miti e imparare a mangiare meglio

Venerdì 27 marzo alle 20.45, presso la sede dell’Associazione Alec ad Alba in via Vittorio Emanuele II n°30, si terrà la seconda serata dedicata all’educazione alimentare, pratica, scientificamente fondata e priva di dogmi, pensata per offrire al pubblico strumenti concreti e immediatamente applicabili nella vita quotidiana.

L’incontro sarà condotto dalla dottoressa Federica Fadda, biologa nutrizionista con studio ad Alba e Albenga, specializzata in educazione alimentare, cambiamento dello stile di vita e percorsi di dimagrimento. L’obiettivo della serata è guidare i partecipanti verso una maggiore consapevolezza nelle scelte alimentari, dalla lettura delle etichette alla costruzione di un pasto equilibrato. Ad aprire l’incontro sarà una riflessione provocatoria: ciò che crediamo di sapere sull’alimentazione è davvero corretto? Attraverso dati scientifici e un linguaggio accessibile, verranno smontati alcuni dei falsi miti più diffusi, offrendo una nuova chiave di lettura del rapporto con il cibo. Nel corso della serata si affronteranno temi centrali della quotidianità alimentare: come leggere correttamente le etichette senza farsi influenzare da marketing e packaging; come fare una spesa consapevole e sostenibile; come costruire pasti equilibrati in modo semplice e concreto; come i diversi metodi di cottura influenzano i nutrienti degli alimenti. Non mancherà uno spazio dedicato all’organizzazione pratica della settimana alimentare, con strategie di meal prep pensate per chi ha poco tempo ma desidera mantenere qualità e benessere a tavola.

L’incontro si concluderà con un momento di confronto aperto, in cui il pubblico potrà porre domande e approfondire i temi trattati. Sarà inoltre possibile, per chi interessato, prenotare una valutazione nutrizionale personalizzata.

L’ingresso è libero.