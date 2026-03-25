SCI / Campionati Italiani Aspiranti: Sadowski oro e Cazzaniga argento in gigante, doppietta delle Alpi Occidentali ad Alleghe

La prima giornata dei Campionati Italiani Aspiranti tra Alleghe e Cortina-5 Torri conferma l’eccezionale lavoro fatto in questa stagione dai due allenatori delle squadre regionali del Comitato FISI Alpi Occidentali, Nicola Andreani con gli uomini ed Emanuele Roux con le donne. Subito tre medaglie, una per colore, di grande spessore a cominciare dal Gigante maschile. Gara e titolo italiano Aspiranti tra le porte larghe sono andati al diciassettenne genovese Francesco Sadowski dell’Equipe Limone che sulla pista Civetta di Alleghe ha concluso la sua gara in 2’,23”,15/100, precedendo per 48/100 il basco Luken Garitano Iturbe dell’Irimo Eski Kirol Kluba e per 85/100 il lecchese Giulio Paolo Cazzaniga dello Sci Club Valchisone, che così ha completato la doppietta delle Alpi Occidentali sul podio del campionati nazionale Aspiranti.

Quarto ad 1”,03/100 nella classifica FIS e terzo in quella ai fini delle medaglie che premiano i migliori atleti italiani delle classi 2008 e 2009 l’abruzzese Andrea Piccone dell’MM Crew Ski. Bene anche il torinese Ettore Arturo Bussei Canone dello Sci Club Sestriere, tredicesimo assoluto e undicesimo Aspirante italiano, seguito dal novarese Simone Guidetti del Mera dodicesimo Aspirante italiano, dal cuneese Michele Vivalda del Sestriere tredicesimo Aspirante italiano, da Federico Forte del Sansicario Cesana sedicesimo Aspirante italiano e dall’imperiese Jacopo Acquarone dello Ski College Limone diciassettesimo Aspirante italiano.

[Le premiazioni della prima giornata dei campionati Italiani Aspiranti ad Alleghe e a Cortina-5 Torri - podio Gigante]

La trentina Lavinia Paci del Centro Sportivo Esercito è invece la nuova campionessa italiana della Aspiranti di Discesa, all’esito di una gara disputata in due manche sulla pista Lino Lacedelli di Cortina d’Ampezzo in località 5 Torri. Il miglior riscontro cronometrico lo ha fatto segnare la danese Sille Krause-Thoro dello Skiklubben Hareskov, con il

tempo complessivo di 1’,47”,68/100. Nella classifica FIS è giunta seconda a 75/100 la svizzera Elena Sigg dello Ski Club Davos. Terza Lavinia Paci, staccata di 1”,02/100 e ottima quarta ad 1”,06/100 la sedicenne torinese Bianca Maria Rainelli dell’Equipe Beaulard, che ha conquistato la medaglia d’argento del Campionato Italiano Aspiranti. A completare il podio è stata la fassana Ingrid Riz dello Ski Team Fassa, quinta assoluta ad 1”,26/100. Decima assoluta e ottava delle Aspiranti italiane la genovese Beatrice Mazzoleni dell’Equipe Pragelato, undicesima assoluta e nona delle Aspiranti italiane Martina Mis dello Sci Club Sauze d’Oulx, diciassettesima assoluta e quattordicesima delle Aspiranti italiane la verzuolese Marta Mattio del Sestriere, ventitreesima assoluta e diciannovesima delle Aspiranti italiane la sestrierina Asia Paltrinieri dell’Equipe Pragelato, trentacinquesima

assoluta e trentesima delle Aspiranti italiane la cogoletese Giorgia Casella del Mondolè Ski Team.





[Le premiazioni della prima giornata dei campionati Italiani Aspiranti ad Alleghe e a Cortina-5 Torri - podio Discesa]

Le classifiche del Gigante maschile e della Discesa femminile dei Campionati Aspiranti:



https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=129180



https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=129186