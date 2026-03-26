Incendio in un'abitazione a Bene Vagienna

Un incendio è divampato ieri sera, mercoledì 25 marzo, in un'abitazione di Bene Vagienna, in borgata Airali 10. L'allarme è scattato alle ore 23.02, quando i residenti hanno notato le fiamme svilupparsi all'interno dell'immobile.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco di Fossano e Mondovì che hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza l'abitazione. Le fiamme hanno completamente distrutto una stanza, mentre il fumo denso si è propagato in gran parte dell'edificio.

Non si registrano feriti o intossicati. I soccorritori hanno provveduto a ventilare i locali e a verificare la staticità della struttura prima di dichiarare concluse le operazioni.