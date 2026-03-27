Alba aderisce a "Spazzamondo" 2026: aperte da oggi le iscrizioni per cittadini, scuole, imprese e gruppi

Il Comune di Alba conferma la propria partecipazione alla sesta edizione di “Spazzamondo. Cittadini Attivi per l’Ambiente”, la grande iniziativa di raccolta rifiuti diffusa che coinvolgerà i Comuni della provincia di Cuneo, oltre 160 nelle passate edizioni.

L’appuntamento è fissato per sabato 23 maggio 2026, al mattino, giornata durante la quale cittadini, associazioni, scuole e imprese saranno protagonisti attivi nella tutela del territorio e dell’ambiente.

Da oggi, venerdì 27 marzo, sono ufficialmente aperte le iscrizioni, che resteranno disponibili fino a giovedì 21 maggio sul sito www.spazzamondo.it .

Partecipare è semplice: è sufficiente accedere alla sezione “Iscriviti”, scegliere la propria categoria (singoli cittadini, gruppi e famiglie, scuole o aziende) e compilare il form online.

“Anche quest’anno – dichiara l’assessore all’Ambiente Roberto Cavallo - Alba invita tutta la comunità a prendere parte all’iniziativa, contribuendo concretamente alla pulizia e alla valorizzazione degli spazi pubblici, in un’ottica di responsabilità condivisa e sostenibilità ambientale. Spazzamondo rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione e partecipazione civica, capace di unire il territorio in un gesto concreto di cura dell’ambiente. Ringraziamo la Fondazione CRC per aver rinnovato questa progettualità così centrale per l’amministrazione della Città di Alba. Invito tutte e tutti a seguire i social e il sito di Spazzamondo per scoprire i dettagli e gli aggiornamenti”.