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Sport | 27 marzo 2026, 17:25

In Portogallo è tempo di Europe Triathlon Cup: tra i convocati Simeone Romano del Cuneo 1198

Manifestazione in programma a Quarteira

In Portogallo è tempo di Europe Triathlon Cup: tra i convocati Simeone Romano del Cuneo 1198

Sabato 28 e domenica 29 marzo si terranno a Quarteira, in Portogallo, l'Europe Triathlon Cup e l'Europe Triathlon Junior Cup

Questa tappa élite di Coppa Europa sarà disputata su distanza olimpica e vedrà gli atleti gareggiare lungo un percorso così suddiviso: due giri da 750m di nuoto, sei giri da 6.5 km di bici e quattro giri da 2.5 km di corsa. Per la gara gli Junior percorso sprint.

Alla competizione prenderanno per i colori azzurri: Delian Stateff (G.S. Fiamme Azzurre), Simeone Romano (Cuneo 1198), Segiy Polikarpenko (C.S. Carabinieri), Nicola Azzano (C.S. Carabinieri) e Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro), Angelica Prestia (C.S. Esercito - Nattura Triathlon).

Nella gara Junior: Ruben Espuna Larramona (Cus Pro Patria Milano), Matteo Belli (DDS), Sebestiano Margaria (Pro Patria Milano), Daniele Pizzorni (Pro Patria Milano) e Teresa Vizio (Pro Patria Milano). 

Le gare élite in Portogallo prenderanno il via sabato 28 marzo alle 13:45 quella donne e alle 16:30 quella uomini; partenza domenica 29 marzo alle ore 9:30 per le Junior donne e alle ore 11:00 per gli uomini. 

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