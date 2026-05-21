Il Chiosco Parri riapre con una nuova gestione: domenica l'inaugurazione

Attesa finita: il prossimo weekend riaprirà il Chiosco Parri.

Il calendario prenderà il via il 23 maggio con “Spazzamondo”, mentre domenica 24 maggio, dalle ore 14, è in programma l’inaugurazione ufficiale del nuovo locale.

Riaprirà con una nuova gestione e un progetto che punta a trasformarlo in uno spazio vivo, inclusivo e ricco di iniziative per tutta l’estate.

A guidare il nuovo corso sarà Carlotta Terenziani, manager dei tre punti Social Food della società Wellfare Impact, realtà impegnata nel terzo settore e già attiva da settembre scorso al Movicentro di Cuneo con il primo Social Food.

Il terzo punto ristoro gestito dalla società si trova all’interno dell’RSA Sant’Antonio di Cuneo.

Il Chiosco Parri ambisce a diventare un punto di riferimento per famiglie, giovani e cittadini grazie a una programmazione ampia e variegata. Grande attenzione sarà dedicata ai bambini, con laboratori creativi e attività che accompagneranno tutta la stagione estiva. Sono già attive collaborazioni con AlterLEGO, con la Biblioteca Comunale e con altre realtà del territorio.

Una sfida per Carlotta e per tutto lo staff, chiamato a rilanciare un locale che ha vissuto quattro anni altalenanti, nonostante l'impegno della precedente gestione, che qualche mese fa ha deciso di cedere l'attività per dedicarsi ad altri progetti.

Accanto alle iniziative sociali e culturali non mancheranno momenti dedicati all’intrattenimento, con musica dal vivo, dj set, proposte gastronomiche legate al territorio e birre di qualità.

Che l'estate abbia finalmente inizio!