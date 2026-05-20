Il Santuario nella roccia, a Villanova Mondovì, riapre questa domenica

Riapre le sue porte ai visitatori il Santuario di Santa Lucia, nel comune di Villanova Mondovì che, nel 2026, proporrà numerose iniziative e attività tra giugno e metà settembre.

La prima apertura della stagione 2026 sarà domenica 24 maggio con la messa di Pentecoste, celebrata in grotta alle ore 10.30.

Per raggiungere il santuario si potrà salire a piedi dalla borgata Rolfi, con presenza di navetta per disabili e persone con difficoltà motorie. Tra le prime novità di quest'anno la possibilità di pranzare presso l’area verde con chiosco di carne e panini (in collaborazione con RR24). Nel pomeriggio visite guidate e mostra di cartoline storiche, presso il salone all’interno del complesso del Santuario (per il pranzo e per le visite è vivamente consigliata la prenotazione ai contatti sottoindicati).

Le successive visite sono in programma nei pomeriggi delle prime domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre, ciascuna arricchita da appuntamenti speciali.

Domenica 7 giugno il programma prevede una mostra di violini artigianali e un concerto d’archi in grotta, realizzato in collaborazione con il gruppo Sister Arch Trio.

Domenica 5 luglio sarà allestita una mostra di manoscritti e documenti storici provenienti da collezioni private, mentre domenica 2 agosto sarà possibile visitare un’esposizione di icone sacre realizzate a mano.

Infine, domenica 6 settembre si terrà la presentazione della ristampa del libro Il Prete dei ribelli, curata da Cesare Morandini.

Durante tutte le domeniche dedicate alle visite guidate saranno inoltre allestite mostre fotografiche e documentarie dedicate a figure di particolare rilievo per la Valle nel secolo scorso, tra cui Don Giuseppe Bruno e Suor Carla De’ Noni, oltre a un percorso espositivo dedicato al rapporto tra Dante Alighieri e Santa Lucia.

Nelle altre domeniche estive sarà invece aperta esclusivamente la grotta, destinata alla devozione e alla visita personale dei fedeli e dei visitatori.





"Ringraziamo di cuore i Volontari dell’AmiSaL che con il loro servizio operoso e infaticabile, sono presenti con costanza e disponibilità alle aperture domenicali estive, alle visite guidate e si adoperano per i lavori di manutenzione del complesso su vari fronti, nonché per il recupero dei locali interni al fine di ospitare gruppi, mostre e incontri vari - dicono dal direttivo dell AmiSaL -. Un plauso giunga anche alle Suore Missionarie della Passione per la presenza, quando loro possibile, al Santuario durante la recita domenicale del Rosario e altri Volontari per collaborazioni nelle manutenzioni del verde. Un sentito grazie al CSV-Centro Servizi Volontariato per il sostegno e collaborazione per la promozione delle attività e stampa dei manifesti che sono in diffusione nell’area monregalese-villanovese".



Si ricorda che è possibile visionare la webcam in diretta (digitando il sito https://www.santuariosantalucia.com/webcam-2 ): una finestra digitale sulla valle Ellero, direttamente da casa o dal proprio smartphone.