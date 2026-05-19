Biblioteca comunale di Valdieri, venerdì un nuovo appuntamento del ciclo "incontri con l'autore"

Venerdì 22 maggio, presso la Biblioteca comunale di Valdieri torna un nuovo appuntamento del ciclo "incontri con l'autore".

La serata, ad ingresso libero e gratuito, avrà inizio dalle 21 e avrà ospite l'autore Mario Dalmasso con il suo romanzo "La delicatezza del silenzio".

Per chi lo desidera sarà possibile acquistare il libro e il ricavato delle vendite verrà devoluto in beneficenza.

Romanzo "La delicatezza del silenzio" - Autore Mario Dalmasso:

Marzo 1964. Mentre un’inchiesta giornalistica mette in luce la miseria desolata e senza speranza dei montanari delle valli cuneesi, nel piccolo paese di Vernante qualcuno intravede un gran guadagno, nel bello dei luoghi. Vernante diventerà come Limone Piemonte, un importante centro turistico con belle piste da ski e alberghi e locali alla moda. Ma, c’è sempre almeno un ma nella vita, anche negli anni del boom economico, dell’inizio della crescita ritenuta senza fine. Da sempre la grande storia s’intreccia con la piccola cronaca nelle pieghe dei giorni e sarà proprio la cronaca a volgere la vicenda in un dramma romantico. Perché, in fondo, è sovente l’amore a guidare le scelte e allora non resta che prenderne atto, nella delicatezza del silenzio. Ma nel concitato racconto, dove diavolo sarà finito il silenzio? C’è chi dice sia rimasto lassù, dove una brezza leggera accarezza il profilo dei monti la sera.