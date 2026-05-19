Eleganza in moto e solidarietà: anche Fossano protagonista al Distinguished Gentleman’s Ride di Torino [FOTO]

C’è un giorno all’anno in cui le strade di centinaia di città nel mondo cambiano volto. I rombi delle moto restano, ma l’atmosfera è diversa: più composta, quasi d’altri tempi. Giacche eleganti, cravatte, cappelli e persino papillon prendono il posto dell’abbigliamento tecnico. È il Distinguished Gentleman’s Ride (DGR), evento internazionale che unisce passione per le due ruote e impegno sociale.

Nato nel 2012 a Sydney da un’idea di Mark Hawwa, ispirata a un’immagine dell’attore Don Draper (protagonista della serie Mad Men) in sella a una moto e vestito in abito classico, il DGR è cresciuto rapidamente fino a diventare un fenomeno globale. Oggi coinvolge oltre 100.000 motociclisti in più di 800 città, tutti chiamati a sfilare nello stesso giorno con uno stile unico e riconoscibile.

Ma dietro l’eleganza si nasconde un obiettivo ben preciso: raccogliere fondi e sensibilizzare su due temi fondamentali, spesso sottovalutati, come il cancro alla prostata e la salute mentale maschile. Dalla sua nascita, l’iniziativa ha permesso di raccogliere più di 45 milioni di dollari a livello mondiale.

Anche il territorio fossanese ha fatto la sua parte. Il Vespa Club Fossano ha partecipato al DGR di Torino, distinguendosi non solo per stile e partecipazione, ma anche per i risultati raggiunti. Il gruppo si è infatti classificato come terza miglior squadra dell’evento, un traguardo importante che testimonia l’impegno e la capacità organizzativa del club.

Una presenza che rappresenta con orgoglio il territorio e dimostra come anche realtà locali possano contribuire in modo concreto a iniziative di respiro internazionale.

Il Distinguished Gentleman’s Ride non è dunque un semplice raduno, ma un evento che riesce a coniugare passione, eleganza e solidarietà, trasformando una sfilata in moto in un messaggio globale. Anche da Fossano, quel messaggio è arrivato forte e chiaro.



