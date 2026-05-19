Il cielo dà spettacolo a Bra (e non solo): un anello di luce abbraccia il Sole

Nessun filtro, né un effetto dell’IA. Solo una delle tante sorprese che il cielo è in grado di regalarci. È il suggestivo alone luminoso attorno al Sole, che ha attirato l’attenzione di curiosi e appassionati nella mattinata di oggi, martedì 19 maggio.

Si tratta di un fenomeno ottico di rifrazione della luce da parte dei cristalli di ghiaccio presenti nell'alta atmosfera. Di norma si verifica quando nel cielo sono presenti i cirri, nuvole particolari che al loro interno contengono milioni di particelle di ghiaccio.

L’alone è stato osservato in vaste zone del territorio braidese fino alla provincia di Torino, complice il cielo velato che ha reso ben visibile il fenomeno. Il risultato è questo maestoso spettacolo della natura.

Cos’è l’alone solare

Come anticipato, l’alone solare è un fenomeno ottico atmosferico che si verifica quando la luce del Sole attraversa minuscoli cristalli di ghiaccio sospesi nell’atmosfera, generalmente presenti nelle nubi alte e sottili chiamate cirrostrati. Questi cristalli agiscono tipo piccoli prismi, rifrangendo e riflettendo la luce solare e creando un anello luminoso (spesso con leggere sfumature iridescenti) attorno al Sole.

Il cerchio più comune ha un raggio apparente di circa 22 gradi rispetto al Sole ed è proprio quello osservato oggi. A differenza dell’arcobaleno, l’alone solare può comparire anche con cielo apparentemente sereno, purché siano presenti queste sottili velature nuvolose ad alta quota.

Uno spettacolo naturale affascinante

Non si tratta di un evento raro, ma ogni volta riesce a stupire per la sua bellezza e per l’effetto quasi magico che regala al cielo. In molti, questa mattina, si sono fermati a osservare il fenomeno, trasformando un normale inizio di giornata in un piccolo spettacolo naturale condiviso.

Gli esperti ricordano comunque di non osservare direttamente il Sole a occhio nudo per lunghi periodi, ma di utilizzare protezioni adeguate o di limitarsi a brevi sguardi, per evitare danni alla vista.