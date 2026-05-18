Saluzzo, giornata di formazione sui disturbi dell’alimentazione e della nutrizione

Sabato 16 maggio a Saluzzo presso lo spazio Monastero della Stella si è svolta una importante giornata di formazione e aggiornamento dedicata ai Disturbi dell'alimentazione e della nutrizione (responsabili scientifici il Dr Francesco Risso e la Drssa Laura Gianotti ASLCN1).

Nel corso dell’evento è stato affrontato il percorso diagnostico e terapeutico, partendo dall'epidemiologia e patogenesi di questi disturbi, troppo spesso non diagnosticati o trattati tardivamente. Si è presentato il percorso di cura che si sta realizzando in ASLCN1 e l'attivazione di percorsi dedicati in ospedale quale il percorso Lilla. Hanno partecipato tra le varie figure di riferimento: Laura Dalla Ragione riferimento nazionale nella gestione dei DAN e docente al Campus biomedico Roma, Carlotta De Bacco psichiatra presso il Centro regionale dedicato ai DAN dell'Università di Torino e Città della Salute e della Scienza, Anna Maria Pacilli referente Centro DAN ASL CN1, Paola Belci Dietologia e Maria Impallomeni Psichiatria dell'ASL CN2, Marco Cipolat Dietologia Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, Ilaria Bodini insieme a Morena Tassone, Arianna Encin, Erika Pistone e Serena Cagnina della struttura complessa di Diabetologia Endocrinologia e Malattie del Metabolismo ASLCN1, che hanno presentato il progetto pasti assistiti attivo da circa un anno a Saluzzo e sottolineato il ruolo dell'endocrinologo nella gestione e cura.

Presenti inoltre i direttori del Dipartimento di Salute Mentale, del dipartimento Materno Infantile, del dipartimento Medico specialistico e la Direzione delle Professioni sanitarie dell'ASL CN1, a sancire l'importanza dell'équipe multi e interdisciplinare coinvolgente infermieri/e, dietisti/e, educatori, operatori socio-sanitari, psicologi e medici. Senza dimenticare il ruolo delle famiglie rappresentato da Associazione A-fidati e il sostegno della Fondazione Cassa Risparmio Saluzzo e del Comune di Saluzzo per cui in rappresentanza è intervenuto il consigliere Andrea Vassallo.







