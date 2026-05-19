Una bellissima giornata in compagnia e con un pantagruelico pranzo: questo è stato il commento condiviso dei 55 partecipanti alla gita organizzata dal CRASLCN1 sabato scorso per i soci, con la caccia al tesoro sul Belvedere de La Morra e il pranzo alla rinomata trattoria Da Gemma a Roddino.

E' stata un'iniziativa molto riuscita sia per la bellissima possibilità di condividere momenti di socializzazione e di conoscenza, sia per il cibo buonissimo ed abbondante che la nota cuoca Gemma ha proposto nel ricco menu: ed anche il sole e l'azzurro del cielo hanno accompagnato concedendo foto spettacolari da terrazzi e belvederi, tra vigne, scorci di Langa, castelli e montagne appena innevate all'orizzonte. I più fortunati hanno anche vinto la caccia al tesoro con i ricchi premi messi in palio: ma tutti si sono portati a casa un ricordo ed una voglia di vivere insieme altre occasioni di incontro.

Del resto gite, soggiorni, cene, teatro, attività sportive (oltre che le numerose convenzioni attive) sono proprio le occasioni che il CRASLCN1 promuove per aumentare lo spirito di aggregazione e l'identità di appartenenza, innanzitutto per i dipendenti dell'ASLCN1 e per tutti i soci (ormai più di 850) che si riconoscono nei valori sostenuti dall'associazione, che è un Ente del Terzo Settore, affiliato ad ACLI e nato grazie al contributo ricevuto allo scopo dall'ASLCN1 da Fondazione CRC - Progetto Wellgranda.