Siglato protocollo d’intesa tra gli Ordini delle Professioni Infermieristiche del Piemonte e Valle d’Aosta e la Rete Primary

Si è svolta ieri a Orbassano la 4ª Giornata di Studio della Rete Primary Piemonte e Valle d’Aosta, intitolata “Trame di cura”, un importante momento di confronto e condivisione tra professionisti della salute impegnati nello sviluppo dell’assistenza.

Nel corso dell’evento è stato formalmente sottoscritto il protocollo d'intesa tra gli Ordini delle Professioni Infermieristiche (Opi) del Piemonte e della Valle d’Aosta e la Rete Primary Piemonte e Valle d’Aosta, sancendo una collaborazione strategica finalizzata al rafforzamento dei processi e alla valorizzazione del ruolo infermieristico nei percorsi di cura.

L’accordo rappresenta un passo significativo verso un sistema sanitario sempre più integrato, in grado di rispondere in modo efficace ai bisogni di salute della popolazione, in particolare nell’ambito della cronicità, della prevenzione e dell’assistenza di prossimità.

La giornata ha visto la partecipazione di numerosi professionisti, esperti e rappresentanti istituzionali, che hanno contribuito al dibattito su percorsi innovativi di presa in carico, continuità assistenziale e lavoro in rete. Il tema delle “trame di cura” ha infatti posto al centro l’importanza delle connessioni tra servizi, professionisti e comunità, quale elemento chiave per garantire qualità e sostenibilità al sistema sanitario.

Attraverso il protocollo, le parti si impegnano a:

- promuovere la cultura dell’assistenza primaria;

- sostenere lo sviluppo delle competenze professionali infermieristiche;

- favorire la ricerca e l’innovazione organizzativa;

- rafforzare la collaborazione interprofessionale e interistituzionale;

- contribuire alla diffusione di buone pratiche assistenziali.

"La sottoscrizione dell’intesa – rimarcano in una nota le Opi di Piemonte e Valle d'Aosta – consolida il ruolo della Rete Primary come piattaforma di confronto e crescita e riconosce il valore strategico degli infermieri nella costruzione di un sistema di cure moderno, accessibile e centrato sulla persona".