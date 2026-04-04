Saluzzo, lunedì si svolge il MercAntico di Pasquetta

Saranno un centinaio gli espositori che, lunedì 6 aprile, arriveranno a Saluzzo, al mercantico più curioso dell’anno, quello di Pasquetta , negli spazi di Piazza Garibaldi e non solo. La crescita dei numeri anche quest’anno ritorna, confermando la solidità e l’attrattività di una manifestazione che, dicono dalla Fondazione Bertoni, Ente organizzatore- nel tempo, continua a consolidarsi come uno degli appuntamenti più partecipati della Pasquetta sul territorio. Tra antiquariato minore, usato, oggetti curiosi e pezzi unici, le vie e le piazze del centro storico si trasformeranno in un percorso a cielo aperto capace di unire collezionisti, appassionati e semplici visitatori alla ricerca di atmosfere autentiche e scoperte inattese. Il MercAntico non è solo mercato, ma un’occasione per vivere Saluzzo nella sua interezza, tra scorci storici, botteghe, caffè e luoghi simbolo della città, sottolinean gli organizzatori. A rafforzare l’offerta della giornata contribuirà l’apertura dei musei cittadini e, per l’ultimo giorno, la possibilità di visitare la mostra dedicata a Ferdinando Scianna presso la Castiglia di Saluzzo, elemento che arricchisce ulteriormente la proposta culturale del weekend pasquale. La Pasquetta a Saluzzo si conferma così un appuntamento capace di coniugare tradizione e qualità, inserendosi in un calendario più ampio che guarda già ai prossimi eventi: dall’11 aprile, infatti, prenderà il via Start Saluzzo, che inaugurerà un mese interamente dedicato all’arte, con al centro l’88ª Mostra Nazionale dell’Artigianato. Numeri, contenuti e contesto si intrecciano dunque in una proposta che punta a confermare Saluzzo come destinazione di riferimento per le festività primaverili.