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Eventi | 04 aprile 2026, 18:56

Saluzzo, lunedì si svolge il MercAntico di Pasquetta

Tutto il giorno il 6 aprile. Saranno circa un centinaio gli espositori. Musei aperti. Ultimo giorno della mostra di Ferdinando Scianna alla Castiglia

Saluzzo, edizione di MercAntico

Saluzzo, edizione di MercAntico

Saranno un centinaio gli espositori che, lunedì 6 aprile, arriveranno a Saluzzo, al mercantico più curioso dell’anno, quello di Pasquetta , negli spazi di Piazza Garibaldi e non solo. La crescita dei numeri anche quest’anno ritorna, confermando la solidità e l’attrattività di una manifestazione che, dicono dalla Fondazione Bertoni, Ente organizzatore-  nel tempo, continua a consolidarsi come uno degli appuntamenti più partecipati della Pasquetta sul territorio. 

Tra antiquariato minore, usato, oggetti curiosi e pezzi unici, le vie e le piazze del centro storico si trasformeranno in un percorso a cielo aperto capace di unire collezionisti, appassionati e semplici visitatori alla ricerca di atmosfere autentiche e scoperte inattese. Il MercAntico non è solo mercato, ma un’occasione per vivere Saluzzo nella sua interezza, tra scorci storici, botteghe, caffè e luoghi simbolo della città, sottolinean gli organizzatori.  A rafforzare l’offerta della giornata contribuirà l’apertura dei musei cittadini e, per l’ultimo giorno, la possibilità di visitare la mostra dedicata a Ferdinando Scianna presso la Castiglia di Saluzzo, elemento che arricchisce ulteriormente la proposta culturale del weekend pasquale. 

La Pasquetta a Saluzzo si conferma così un appuntamento capace di coniugare tradizione e qualità, inserendosi in un calendario più ampio che guarda già ai prossimi eventi: dall’11 aprile, infatti, prenderà il via Start Saluzzo, che inaugurerà un mese interamente dedicato all’arte, con al centro l’88ª Mostra Nazionale dell’Artigianato. Numeri, contenuti e contesto si intrecciano dunque in una proposta che punta a confermare Saluzzo come destinazione di riferimento per le festività primaverili.

 

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