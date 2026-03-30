Pasquetta in sella tra le colline di Bra: torna la Pedalata Gourmet, dodici chilometri di paesaggi e sapori piemontesi

Una Pasquetta all’insegna del movimento, della convivialità e delle eccellenze del territorio: lunedì 6 aprile torna la “Pedalata Gourmet”, un’esperienza cicloturistica pensata per unire sport dolce e sapori autentici nel cuore delle colline braidesi.

L’iniziativa propone un tour in bico muscolare o e-bike accessibile a tutti, accompagnati da guide cicloturistiche abilitate, lungo un percorso di circa 12 chilometri con dislivello contenuto, ideale anche per chi desidera avvicinarsi al cicloturismo senza particolari difficoltà. Il tracciato, che si sviluppa in parte su strada bianca, permetterà ai partecipanti di immergersi nei paesaggi collinari che caratterizzano il territorio di Bra, tra scorci panoramici e atmosfere primaverili.

La partenza è prevista alle ore 10 da Piazza Giolitti, con rientro intorno alle 13, quando ad attendere i partecipanti ci sarà il momento più conviviale della giornata: un pranzo finale a base di piatti della tradizione piemontese, tra cui plin al burro e salvia, tajarin al ragù o gnocchi con crema di Raschera, accompagnati da bevanda.

Con una quota di partecipazione accessibile (20 euro), la Pedalata Gourmet si conferma come un’occasione perfetta per vivere una Pasquetta diversa, valorizzando il territorio attraverso un turismo lento, sostenibile e di qualità.

L’evento è organizzato da Confartigianato Cuneo in collaborazione con il Comune di Bra e con la partnership di “Idea Bici” di Roreto di Cherasco nell’ambito del progetto “Creatori di Eccellenza” in occasione della “Fiera di Pasquetta”. “Creatori di Eccellenza” è nato nel 2019 con l’obiettivo di promuovere le imprese e i prodotti del territorio e di valorizzare la provincia Granda anche in chiave culturale e turistica, attraverso esperienze autentiche e coinvolgenti.

La Pedalata Gourmet rappresenta così un’opportunità per scoprire il patrimonio enogastronomico locale in modo esperienziale, unendo l’attività all’aria aperta al piacere della buona tavola, in linea con la vocazione del territorio cuneese, sempre più orientato a proposte turistiche integrate tra natura e gusto.

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