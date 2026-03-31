"Questo mestiere si può svolgere solo con il cuore": va in pensione il commissario capo della Polizia di Stato Michele Terrana

Ultimo giorno di lavoro e festa di pensionamento per il Commissario Capo Michele Terrana, Capo di Gabinetto molto benvoluto e stimato. Presenti i comandanti delle Compagnie dei carabinieri della provincia, i comandanti e rappresentanti delle Polizie locali, della Stradale e della Finanza.

Sono intervenuti davvero in tanti, oggi, in Questura, per salutarlo e augurargli il meglio per una nuova fase di vita.

Terrana ha iniziato il suo discorso rivolgendo un pensiero ai colleghi e agli amici che non ci sono più, ma che continuano a vivere nel ricordo e nei valori che ci hanno lasciato.

Ha poi ringraziato la moglie, i figli e, ha aggiunto, "tutti voi che, a vario titolo, mi avete dato l’onore di condividere questo lungo percorso. Un cammino fatto di lavoro, sì, ma soprattutto di relazioni, di fiducia e di presenza.

Ho sempre creduto che questo mestiere si possa svolgere solo con il cuore. Senza cuore non c’è sacrificio, non c’è dedizione, non c’è vera voglia di donarsi agli altri.

Il mio grazie va anche alla dottoressa Minucci e ai colleghi di tutti i corpi con cui ho avuto il privilegio di collaborare. Continuerò, seppur saltuariamente, a esserci, per offrire il mio contributo e il mio aiuto".

Commovente il messaggio dei figli, che hanno registrato un video.

Ne hanno sottolineato la vita in divisa, "sotto la quale c'è sempre stato il tuo valore umano. La divisa non è mai stata per sentirsi sopra gli altri, ma per essere al servizio degli altri.

Ci hai insegnato con i fatti, non con le parole. E siamo sempre stati fieri di te, del poliziotto e dell’uomo. Dopo più di quarant’anni di servizio, oggi togli la divisa. Ma i tuoi valori non andranno mai in pensione".

Il questore dottoressa Rosanna Minucci, nel salutarlo, gli ha detto: "Hai dedicato la tua vita a questo lavoro, restando sempre un poliziotto, perché si resta poliziotti per sempre.

Ora è tempo di riprenderti il tuo tempo, anche se continueremo a cercarti, a “stressarti”. Sei stato un punto di riferimento, una guida. Sarà impossibile non sentire la tua mancanza".

Prima del rinfresco, il momento dei regali e degli abbracci. E il passaggio di consegne: capo di Gabinetto, da oggi in poi, sarà il commissario capo Fabio Bertoglio, responsabile dell’ufficio Immigrazione.