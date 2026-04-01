"Sei per Sempre": a Cuneo torna la sfida infinita, tra podismo e solidarietà

Oggi, mercoledì 1° aprile, si aprono ufficialmente le iscrizioni per la quarta edizione della Sei Per Sempre, l'evento podistico a oltranza che ha rivoluzionato il panorama delle "endurance" locali. L’appuntamento per i runner è fissato per il 19 settembre 2026, con base logistica presso il moderno NUOVO di Cuneo.

La formula rimane fedele al suo spirito: un circuito da ripetere ogni ora con un minuto in meno a disposizione per ogni giro, finché le gambe o la testa dicono basta. Anche quest’anno, la manifestazione diventa un vero e proprio festival dello sport e della solidarietà.

"Correre per solidarietà, non solo per un traguardo"

Abbiamo incontrato i due "motori" dell’evento, Fabrizio Giai e Alberto Rovera, per farci raccontare cosa aspettarci da questa quarta edizione.

Fabrizio, Alberto, la Sei Per Sempre è arrivata alla sua quarta edizione. Come sta evolvendo questa sfida?

Alberto Rovera: "Siamo partiti come una scommessa tra amici e oggi vuole essere un punto di riferimento per chi cerca una corsa 'diversa'. La bellezza della Sei Per Sempre è che non vince necessariamente il più veloce, ma chi gestisce meglio le proprie energie e la propria mente. La cornice del Parco Fluviale Gesso e Stura è la location perfetta per questo circuito: un polmone verde che ci permette di correre in un ambiente unico".

C’è un obiettivo solidale molto forte dietro i passi dei corridori...

Fabrizio Giai: "Esatto. Ogni goccia di sudore ha un valore doppio. Per ogni iscritto, devolveremo 10 euro a 'La Cura dello Sguardo', l'associazione che si occupa di cure palliative. Più saremo ai nastri di partenza, maggiore sarà il contributo che potremo dare a chi vive momenti di fragilità. È questo il vero cuore della corsa."

Quest’anno la festa raddoppia con il compleanno di Sofood.

Alberto Rovera: "Sì, il 19 settembre festeggeremo i 5 anni di Sofood proprio al NUOVO. Sarà un'esplosione di attività: dai tornei di padel e beach volley alle lezioni di pilates e fitwalking. Vogliamo che anche gli accompagnatori vivano una giornata di sport totale. Questa formula sperimentata lo scorso anno la vogliamo ripeterla perché è stata una vera festa.

Il Nuovo e il Parco Fluviale

Anche l’edizione 2026 troverà casa presso il NUOVO di Cuneo, il centro sportivo all'avanguardia che rappresenta perfettamente l’anima dinamica della città. La logistica d’eccellenza si sposerà con la bellezza naturale del Parco Fluviale Gesso e Stura: l’amministrazione e l’ente parco hanno rinnovato con entusiasmo la collaborazione, mettendo a disposizione sentieri e scorci che renderanno ogni giro un'esperienza visiva oltre che atletica.

Non solo per professionisti

Se da un lato i top runner guardano con rispetto il record di 24 giri (un’impresa che richiede resistenza d’acciaio), la Sei Per Sempre resta una corsa inclusiva: per chi prepara una maratona è l'allenamento lungo perfetto in un ambiente controllato e rifornito; per chi vuole testarsi anche fare solo 2 o 3 giri significa aver partecipato a qualcosa di grande; per chi ha cuore ogni iscrizione è un atto di beneficenza tangibile.

Cosa include l'iscrizione?

Oltre al cronometraggio e all'assistenza, ogni partecipante riceverà un esclusivo pacco gara tecnico, pensato appositamente per questa quarta edizione.

Le iscrizioni aprono il 1° aprile. Per informazioni e iscrizioni: www.seipersempre.run