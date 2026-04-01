Autorità civili e religiose in visita alla scuola dell’infanzia Zanaroli di frazione Maddalene di Fossano

Incontro fra autorità civili e religiose della scuola dell’infanzia Enrico Zanaroli di frazione Maddalene a Fossano. La visita ha previsto il sopralluogo nei locali ed è stato anche occasione di piacevole confronto.

Dopo l’inaugurazione nel mese di ottobre degli spazi rinnovati, del valore complessivo di 200mila euro, la sede scolastica è stata di nuovo recentemente tappa di incontro per verificarne tutti insieme le evoluzioni.

Tra i presenti il sindaco fossanese Dario Tallone, insieme a don Mario Dompé, al presidente dell’asilo Danilo Rivoira e al senatore della Repubblica, nonché consigliere comunale di Fossano Giorgio Maria Bergesio.

Proprio Bergesio si è espresso sulla scuola Zanaroli: “È una stupenda realtà del nostro territorio. Guidati dall’infaticabile presidente Danilo Rivoira e da don Mario Dompè abbiamo potuto apprezzare la cura dei bambini e degli ambienti, tra aule multimediali e laboratori all’avanguardia”.

“Insieme al sindaco Tallone - ha proseguito - abbiamo costatato ancora una volta come la scuola materna sia il primo passo nel viaggio della crescita dei bambini: un luogo dove imparano a conoscere il mondo, a fidarsi degli altri e a scoprire se stessi con curiosità e gioia. Complimenti e grazie a tutti coloro che si impegnano ogni giorno per custodire con cura e amore i primi passi del futuro delle nostre famiglie e delle nostre comunità”.

L’asilo Zanaroli di Maddalene di Fossano a quasi 100 anni dalla fondazione, nata infatti nel 1928, è ora struttura all’avanguardia con la sua riqualificazione. Questa sede scolastica è in grado di accogliere i vari bimbi delle sette frazioni fossanesi e della vicina Centallo.

Il Cda dell’asilo, insieme al presidente Rivoira è soddisfatto per i vari ambienti riadeguati, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione della stanza multisensoriale.

Così ancora il presidente dell’infanzia Zanaroli, Danilo Rivoira, con un messaggio che ribadisce il costante impegno di tutti: “I bambini sono il nostro futuro: noi, come scuola, ci impegniamo a dare loro gli strumenti per crescere, imparare e diventare i cittadini di domani. Gli interventi sulla scuola non sarebbero stato possibili senza il contributo della Regione, della Fondazione CRC e della Fondazione CRF, insieme al lavoro fondamentale del Cda dell’asilo, supportato dalle famiglie. Non dimentichiamo ovviamente il sostegno del Comune e del senatore Bergesio”.