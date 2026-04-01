Nasce per la prima volta il gemellaggio tra il Govone di Alba e gli storici licei classici Cassini di Sanremo

Per la prima volta prende avvio il gemellaggio tra il Liceo Govone di Alba, uno dei licei classici più antichi e prestigiosi d’Italia, fondato nel 1882 e noto per aver contribuito alla formazione culturale di figure di rilievo come lo scrittore Beppe Fenoglio, e il Liceo Cassini di Sanremo, storico liceo classico ligure fondato nel 1860, tra i “Regi Licei” italiani di fondazione sabauda. Il Cassini ha formato intellettuali e personalità di rilievo come Italo Calvino, Eugenio Scalfari e Sandro Pertini. L’iniziativa segna un nuovo e significativo capitolo nella collaborazione tra licei classici, promuovendo scambio culturale, crescita personale e apertura al territorio.

In questi giorni, gli studenti del liceo sanremese sono ospiti ad Alba, dove stanno vivendo un’esperienza immersiva alla scoperta non solo della realtà scolastica del Govone, ma anche del ricco patrimonio storico, culturale e paesaggistico locale. Protagoniste di questo percorso sono le Langhe, riconosciute Patrimonio UNESCO, simbolo di un territorio unico per bellezza e tradizione.

Il programma prevede inoltre un approfondimento dedicato a Beppe Fenoglio, figura centrale della letteratura del Novecento e profondamente legata alla sua terra. Di particolare interesse è anche il legame umano e intellettuale con Italo Calvino, che testimonia l’intreccio di esperienze e relazioni nella cultura italiana contemporanea. Proprio in occasione degli incontri culturali dedicati a Calvino, svoltisi lo scorso anno presso il prestigioso Castello di Perno a Monforte d' Alba già sede secondaria della casa editrice Einaudi e molto frequentato dalle grandi menti del Novecento è nato il primo contatto tra i due licei, da cui ha preso forma l’idea di questo significativo gemellaggio.

Questo primo scambio rappresenta molto più di una visita: è l’inizio di un dialogo destinato a crescere, un ponte tra comunità scolastiche che condividono valori e percorsi formativi. L’esperienza proseguirà nei primi giorni di giugno, quando gli studenti del Liceo Govone saranno accolti a Sanremo, consolidando un legame che si preannuncia duraturo e ricco di significato.

Ad accompagnare gli studenti in questa esperienza sono i docenti Giacomo Bellini e Franca Barbieri, mentre il progetto è sostenuto e promosso dai dirigenti scolastici Roberto Buongarzone per il Liceo Govone e Mara Ferrero per il Liceo Cassini.

Un progetto che evidenzia il prestigio e l’importanza della rete dei licei classici, sempre più protagonisti nella formazione di cittadini consapevoli, capaci di coniugare radici culturali solide e visione europea.