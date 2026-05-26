A Brondello cantieri in dirittura d'arrivo tra fibra ottica e messa in sicurezza del territorio

Procedono a passo spedito i cantieri su territorio comunale di Brondello. L’Amministrazione Comunale traccia il bilancio degli importanti interventi di riqualificazione e messa in sicurezza che stanno interessando diverse zone del paese, con l'obiettivo di migliorare i servizi ai cittadini e garantire una viabilità più sicura.

Nella zona centrale del paese sono ormai alle battute finali i lavori per la posa della fibra ottica, coordinati dalla ditta Ultranet. Un intervento cruciale per l'innovazione tecnologica e la connettività del borgo.

La posa dei cavi sarà ultimata definitivamente in settimana. Subito dopo si passerà alla fase di ripristino del manto stradale: come espressamente richiesto e concordato dall'Amministrazione Comunale, tutti gli asfalti saranno risistemati entro il 6 giugno. Una scadenza fondamentale che permetterà al paese di presentarsi al meglio e di garantire il normale e sicuro svolgimento del Giro d’Italia Femminile, un evento di grande prestigio che vedrà Brondello e la sua colletta protagoniste anche del GPM.

Parallelamente, l'attenzione resta altissima sul fronte del dissesto idrogeologico e della sicurezza stradale.

Le opere, in via Traversere ed in via Bellini, sono interamente finanziate tramite i fondi "Unione Montana (ex 8%)" (D.G.R. n. 32-5209 del 19.06.2017).

Nello specifico, l'intervento prevede:

Il ripristino delle scarpate di 3 distinti movimenti franosi che minacciavano la viabilità.

Opere strutturali mirate a migliorare la stabilità del versante e della soprastante sede viaria.

Interventi preventivi fondamentali per evitare ulteriori danni e pericoli per la pubblica incolumità, in particolare:

-La creazione di nuove sponde e barriere di contenimento per consolidare i tratti stradali.

-Il ripristino della carreggiata per riportare la viabilità alla situazione originaria di totale sicurezza.

Anche questo cantiere verrà chiuso nei prossimi giorni, restituendo ai residenti e ai transitanti strade più sicure e resilienti.

Il commento dell'Amministrazione Comunale, tramite il Sindaco Paolo Radosta: "Siamo orgogliosi di vedere questi importanti cantieri giungere a compimento. Con la fibra ottica portiamo Brondello nel futuro della transizione digitale, mentre con gli interventi in via Traversere e via Bellini, investiamo sulla sicurezza reale del nostro territorio. Abbiamo lavorato in sinergia con le ditte per fare in modo che il centro del paese sia completamente transitabile entro il 6 giugno: il Giro d'Italia Femminile è una vetrina straordinaria e Brondello si farà trovare pronta, bella e accogliente come sempre. Ringraziamo i cittadini per la pazienza dimostrata durante la presenza dei cantieri."